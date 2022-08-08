Іспанія

Потрібно ще знайти близько 13 мільйонів євро.

Барселоні не вистачить активації чотирьох економічних важелів для реєстрації новачків, повідомляє журналіст Тоні Хуанмарті.

За його інформацією, після активації четвертого важеля каталонському клубу потрібно буде знайти ще близько 13 мільйонів євро.

Також Барселона побоюється, що Ла Ліга пізно дасть відповідь щодо можливості реєстрації нових футболістів і це не дозволить клубу вчасно відреагувати.

Спочатку Барселоні потрібно було 25 мільйонів євро, але після відходів Нето, Мінгеси та Пуча сума знизилася до 13 млн.

За чутками, "синьо-гранатові" ведуть переговори з де Йонгом, Бускетсом та Піке щодо зниження заробітної плати.

Також Барселона працює над відходами Депая та Брайтвейту.

Раніше повідомлялося, що Барселона має намір позбавити ігрових номерів тих, хто не хоче йти з клубу.