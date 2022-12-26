Іспанія

Колишній півзахисник каталонського клубу вірить у відродження команди.

Вихованець каталонської Барселони, центральний півзахисник Андрес Іньєста вже більше чотирьох років як залишив стадіон Камп Ноу заради завершення професійної кар’єри в японському клубів Віссел Кобе.

Однак 38-річний виконавець і досі стежить за прогресом як своєї колишньої команди, так і окремих екс-партнерів накшталт аргентинського нападника Ліонеля Мессі, який нещодавно вперше виграв чемпіонат світу в складі збірної своєї країни.

"Для мене не було обов’язково, щоб Мессі виграв чемпіонат світу, для того, щоб вважати його найкращим. Із Кубком світу чи без нього, він — найкращий. Це не підлягає жодним сумнівам. І я думаю, що люди, які не вірили в це до його перемоги на чемпіонаті світу, усе одно знайдуть якийсь привід для того, щоб дотримуватися своїх думок і надалі.

Але, у будь-якому випадку, я вважаю, що титул цілком заслужений не тільки для нього, але і для всієї Аргентини. Вони розпочали з програшу в першому матчі, але витримали цей додатковий тиск, хоча на команду тиснули й без того потужно ще раніше. Для мене він — заслужений чемпіон.

Що ж до роботи Хаві в Барселоні, то, я вважаю, що прогрес був позитивним. Я знаю, що зрештою титули є вирішальним фактором, але прогрес був позитивним для досягнення тієї точки, на якій ми всі хочемо бачити команду.

Я впевнений, що цього сезону вони візьмуть своє. У Ла Лізі Барса займає хорошу позицію в турнірній таблиці, і попереду ще багато ігор, але я впевнений, що вони виграють чемпіонат", — заявив іспанський виконавець.

Іньєста в поточній кампанії відіграв 27 матчів, по три рази відзначавшись забитими м’ячами та результативними передачами.