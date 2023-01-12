Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку півфінального поєдинку Суперкубку Іспанії, у якому зіграють севільський Бетіс та каталонська Барселона.

Севільський Бетис та каталонська Барселона розіграють поміж собою путівку до фіналу Суперкубку Іспанії на матч проти Реала.

Мануель Пеллегріні, після перемоги над Райо Вальєкано (2:1), вирішив використати з перших хвилин Браво у воротах, тоді як Луїс Феліпе з'явиться в центрі захисту, а Міранда розташується ліворуч від нього. Родрігес та Каналес з'являться в опорній зоні, а Родрі зіграє на лівому фланзі атакувальної групи півзахисників.

Хаві, на тлі перемоги над мадридським Атлетіко (1:0), залучив до стартового складу Серхі Роберто на правий фланг захисту, тоді як Кунде перейде до центру оборони, а Альба з'явиться ліворуч. Педрі перейде до трикутнику в центрі поля, а Левандовські та Рафінья долучаться до атаки.

Бетіс: Браво — Руїбаль, Песселья, Луїс Феліпе, Міранда — Родрігес, Каналес — Енріке, Фекір, Родрі — Іглесіас.

Барселона: тер Штеген — Роберто, Кунде, Араухо, Альба — Гаві, де Йонг, Педрі — Рафінья, Левандовські, Дембеле.

Запасні: Пенья, Тенас, Бускетс, Фаті, Пенья, Депай, Крістенсен, Алонсо, Кесс’є, Гарсія, Бальде.



Гра Бетіс — Барселона почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.