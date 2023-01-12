Стали відомі стартові склади команд для поєдинку півфінального поєдинку Суперкубку Іспанії, у якому зіграють севільський Бетіс та каталонська Барселона.
Роберт Левандовські, Getty images
12 січня 2023, 20:16
Севільський Бетис та каталонська Барселона розіграють поміж собою путівку до фіналу Суперкубку Іспанії на матч проти Реала.
Мануель Пеллегріні, після перемоги над Райо Вальєкано (2:1), вирішив використати з перших хвилин Браво у воротах, тоді як Луїс Феліпе з'явиться в центрі захисту, а Міранда розташується ліворуч від нього. Родрігес та Каналес з'являться в опорній зоні, а Родрі зіграє на лівому фланзі атакувальної групи півзахисників.
Хаві, на тлі перемоги над мадридським Атлетіко (1:0), залучив до стартового складу Серхі Роберто на правий фланг захисту, тоді як Кунде перейде до центру оборони, а Альба з'явиться ліворуч. Педрі перейде до трикутнику в центрі поля, а Левандовські та Рафінья долучаться до атаки.
Бетіс: Браво — Руїбаль, Песселья, Луїс Феліпе, Міранда — Родрігес, Каналес — Енріке, Фекір, Родрі — Іглесіас.
Барселона: тер Штеген — Роберто, Кунде, Араухо, Альба — Гаві, де Йонг, Педрі — Рафінья, Левандовські, Дембеле.
Запасні: Пенья, Тенас, Бускетс, Фаті, Пенья, Депай, Крістенсен, Алонсо, Кесс’є, Гарсія, Бальде.
Гра Бетіс — Барселона почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.