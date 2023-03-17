Іспанія

Слова Роберта перед найважливішою грою чемпіонату Іспанії.

Нападник Барселони Роберт Левандовські поділився думками напередодні матчу проти Реала в чемпіонаті Іспанії.

"У Реалі багато неймовірних гравців. Вони досвідчені, вже досягли.

Класіко – не лише найважливіший матч Іспанії, а й у всьому світі. Знаєте, скільки фанатів чекають на цю гру по всьому світу?

Навіть я раніше, коли не грав у Барселоні, говорив перед Класіко: Я збираюся подивитися це. А тепер я частина Класіко. Тож для мене це щось особливе, щось дивовижне", – сказав поляк.

Матч Барселона — Реал Мадрид відбудеться 19 березня, початок о 22:00. Football.ua проводитиме текстову онлайн-трансляцію поєдинку.