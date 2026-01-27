Іспанія

Досвідчений хавбек налаштований залишити Баварію і розглядає переїзд за кордон.

Атлетіко Мадрид продовжує виявляти конкретний інтерес до центрального півзахисника Баварії Леона Горецки як у поточне трансферне вікно, так і з прицілом на літній перехід у статусі вільного агента. Про це повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, впродовж останніх годин у Мюнхені відбулися предметні перемовини між спортивним функціонером Атлетіко Матеу Алемані та агентами Горецки.

Водночас станом на теперішній момент переговорів безпосередньо між Баварією та мадридським клубом не ведеться.

Зазначається, що існує чітка тенденція до відходу 30-річного хавбека з Баварії не пізніше завершення поточного сезону. Сам футболіст готовий розпочати новий етап кар'єри за межами Німеччини та відкритий до варіантів із закордонними клубами.

У поточному сезоні Горецка провів за "червоних" 28 матчів у всіх турнірах (1355 хвилин), в яких забив один гол та заробив чотири попередження.