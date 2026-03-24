Чтиво

Розповідаємо як поляк, який завершив кар'єру, став своїм у Барсі.

Коли Войцех Щесни вперше вийшов на поле Камп Ноу у футболці Барселона — це був зовсім не рядовий момент. Трибуни зустріли його стоячи. Це одна з таких історій, які не планують — вони просто трапляються.

35-річний воротар з’явився на полі на 82-й хвилині матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла, замінивши першого номера команди Жоана Гарсію, який відчув проблеми з литкою. Щесни, можливо, й не очікував того, що станеться далі — але виглядав так, ніби насолоджувався кожною секундою.

До того моменту Барса вже розгромила суперника: 7:2 у матчі, 8:3 за сумою двох зустрічей. Глядачі побачили справжнє шоу — і на цьому вечір не зупинився. Коли Щесни вийшов на поле, стадіон вибухнув новим скандуванням: “Szczesny fumador”. Це — іронічне “Щесни-курець”, риса, яка несподівано стала частиною його образу і допомогла перетворити його на культову фігуру всього за кілька місяців у Каталонії.

Його поява в Барселоні взагалі була вимушеним рішенням. У жовтні 2024-го клуб підписав його як вільного агента — фактично в екстреному порядку після того, як капітан і основний воротар Марк-Андре тер Штеген порвав передню хрестоподібну зв’язку.

Іронія в тому, що ще за місяць до цього Щесни уже попрощався з футболом. Після завершення контракту з Ювентус він оголосив про завершення кар’єри. Але один дзвінок усе змінив. На зв’язок вийшов його давній партнер по збірній Польщі — Роберт Левандовські. І цього виявилося достатньо, щоб Щесни передумав.

Далі все розгорнулося стрімко. Вже до січня 2025 року він став першим номером у команді Гансі Фліка, витіснивши Іньякі Пенью. Серія надійних матчів, спокій у воротах — і як результат: 30 ігор, 14 “сухих” матчів і сезон, який Барселона завершила з внутрішнім треблом (Ла Ліга, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії), а також виходом до півфіналу Ліги чемпіонів, де каталонці поступилися Інтеру.

Але справа не лише в цифрах. Уболівальники цінували інше: коли настав його момент — він не сховався, а вийшов і зробив свою роботу.

І водночас за межами поля Щесни ставав усе ближчим до людей. Відкритий, прямий, без фільтрів — він виглядав справжнім у світі, де футболісти часто говорять заготовленими фразами.

Окрема історія — його куріння. Тема, яка миттєво стала вірусною після його переходу. І парадокс у тому, що ця риса не відштовхнула — навпаки, додала йому симпатії. Можливо, через чесність. Можливо, через ту саму зухвалість, якої так бракує у стерильному медіапросторі сучасного футболу.

Втім, сам Войцех Щесни до цієї історії ставиться без зайвого драматизму. В інтерв’ю каталонському виданню Mundo Deportivo у листопаді 2024 року він пояснив усе максимально прямо:

"Є речі в моєму особистому житті, які я не збираюся змінювати. І нікого не має турбувати, курю я чи ні", — він говорить про це так само спокійно, як і грає — без позерства.

"Іноді хтось може сфотографувати мене нишком — десь за деревами чи там, де я цього не бачу. Це їхній вибір, не мій. Я намагаюся не виставляти це напоказ. Не думаю, що це впливає на мою гру. Я працюю вдвічі більше — і ніколи не роблю цього при дітях, бо не хочу бути для них поганим прикладом".

Але справжній шарм Войцеха Щесни розкривається не лише у воротах. На бровці він — майже шоумен, і вболівальники це давно підмітили.

У грудневому матчі Ла Ліги проти Бетіса камери Movistar зловили момент: Щесни, сидячи на лаві, жбурляє паперові кульки у партнерів. Найчастіше “під обстріл” потрапляли Педрі та Рафінья. А коли Фермін Лопес отримав сигнал готуватися до виходу, ветеран гукнув йому: “Гей, Фермін! Снюс?” — і сам же розсміявся.

Ще один епізод — уже після перемоги над Реалом (3:2) у Суперкубку Іспанії в Саудівській Аравії. Щесни просто не помітив, що Ламін Ямаль веде прямий ефір в Instagram — і випадково з’явився на фоні в роздягальні… з цигаркою.

А вже в лютому, під час виїзної перемоги 5:2 над Вільярреалом, трибуни знову підхопили знайоме: “Szczesny fumador”.

Такий він і є: людина, яка не робить із футболу надмірної драми. Легкий у спілкуванні, з почуттям гумору — і саме тому без проблем знаходить спільну мову з кожним у роздягальні. Особливо зблизився з Жоаном Гарсією, якому лише 24.

Здавалося б, трансфер Гарсії мав би підірвати позиції Щесни. Але все навпаки. Він і не прагне бути беззаперечним першим номером. Входячи в сезон, поляк розумів свою роль — запасного воротаря — і спокійно її прийняв. Ба більше, після тренувань із Гарсією лише переконався: у того великий потенціал.

Останні новини з лазарету Барселона тільки підтвердили це: травма Гарсії у матчі проти Ньюкасла виявилася несерйозною, і він був готовий до гри з Райо Вальєкано. Більше того, воротаря вже викликали до збірної Іспанії, якою керує Луїс де ла Фуенте, на березневу міжнародну паузу.

Щесни залишився на лаві запасних у матчі проти Райо, але це вже не має великого значення. Бо в Барселоні він став чимось більшим, ніж просто воротар. Він став історією, яку хочеться згадувати.

The Athletic