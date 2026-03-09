Україна

Колишній захисник Шахтаря, Інтера Маямі та збірної України поділився із Football.ua деталями свого нового проєкту.

Український футболіст Сергій Кривцов ексклюзивно для Football.ua розповів про деталі запуску своєї агенції Vector Sports Management. Також ексзахисник національної збірної України та донецького Шахтаря зазначив, що завершив ігрову кар'єру.

– Сергію, днями ви опублікували в Instagram допис про створення агенції футбольного менеджменту Vector Sports Management. Як довго готувалися до відкриття власної агенції? Коли саме прийшла ця ідея?

– Мабуть, вперше я задумався про це після переїзду до Америки. Тоді я розмірковував над своїм майбутнім після карʼєри гравця. Не хотілося повністю відходити від футболу, тому вирішив проаналізувати, де я можу бути максимально корисним у цьому напрямку.

– Трансфери — це один із напрямків діяльності? А чим ще плануєте займатися у цьому проєкті? 3. Чи означає запуск цього проєкту, що із професіональною карʼєрою гравця ви прощаєтеся? Чи ймовірність побачити вас на полі як гравця ще зберігається?

– Так, звісно, трансфери – це важливий аспект в нашій роботі, але це вже фінальний результат проробленої праці. Наша задача – захищати інтереси саме гравців у перемовинах із клубами. Ми не будемо агенцією тільки про футбол. Ми хочемо приділяти максимальну увагу гравцям, допомагати їм зростати як спортсменам, так і особистостям.

Нагадаємо, що останнім клубом в ігровій кар'єрі Сергія Кривцова став Інтер Маямі, за який він виступав разом із Ліонелем Мессі.