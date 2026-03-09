Колишній захисник Шахтаря, Інтера Маямі та збірної України поділився із Football.ua деталями свого нового проєкту.
Сергій Кривцов презентував свою агенцію. Фото: Getty Images
09 березня 2026, 14:02
Український футболіст Сергій Кривцов ексклюзивно для Football.ua розповів про деталі запуску своєї агенції Vector Sports Management. Також ексзахисник національної збірної України та донецького Шахтаря зазначив, що завершив ігрову кар'єру.
– Сергію, днями ви опублікували в Instagram допис про створення агенції футбольного менеджменту Vector Sports Management. Як довго готувалися до відкриття власної агенції? Коли саме прийшла ця ідея?
– Мабуть, вперше я задумався про це після переїзду до Америки. Тоді я розмірковував над своїм майбутнім після карʼєри гравця. Не хотілося повністю відходити від футболу, тому вирішив проаналізувати, де я можу бути максимально корисним у цьому напрямку.
– Трансфери — це один із напрямків діяльності? А чим ще плануєте займатися у цьому проєкті? 3. Чи означає запуск цього проєкту, що із професіональною карʼєрою гравця ви прощаєтеся? Чи ймовірність побачити вас на полі як гравця ще зберігається?
– Так, звісно, трансфери – це важливий аспект в нашій роботі, але це вже фінальний результат проробленої праці. Наша задача – захищати інтереси саме гравців у перемовинах із клубами. Ми не будемо агенцією тільки про футбол. Ми хочемо приділяти максимальну увагу гравцям, допомагати їм зростати як спортсменам, так і особистостям.
Нагадаємо, що останнім клубом в ігровій кар'єрі Сергія Кривцова став Інтер Маямі, за який він виступав разом із Ліонелем Мессі.