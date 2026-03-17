Англія

"Червоні дияволи" продовжують грати переконливо.

"Ще один рік, ще один рік, Каземіро!" — скандував Стретфорд Енд. Спершу після того, як він відсвяткував гол, а потім знову — коли на 91-й хвилині залишав поле під час заміни.

Для сторонніх спостерігачів кар'єра Каземіро в Манчестер Юнайтед досі виглядає суперечливою. Дорогий трансфер, висока зарплата, статус досвідченого ветерана — усе це часто ставили в приклад як символ марнотратної трансферної політики клубу. Тому дехто дивується, чому на цьому прощальному етапі його так тепло проводжають уболівальники.

Та на Олд Траффорд все зрозуміло без пояснень. Коли трибуни відкрито просять його залишитися ще хоча б на сезон, це говорить саме за себе. Тут його точно пам’ятатимуть із теплом.

Гол бразильця у другому таймі матчу з Астон Віллою став сьомим для нього цього сезону. Шість із них — після ударів головою, і п’ять були забиті після подач Бруну Фернандеша зі стандартів.

За три з половиною роки в Манчестері були матчі, коли півзахиснику бракувало швидкості чи свіжості. Але після того, як у січні він оголосив про майбутній відхід, Каземіро знову нагадує себе найкращого — елегантного, впевненого у собі футболіста, який здатен змінювати хід гри і біля чужих, і біля власних воріт.

Втім, прохання трибун навряд чи змінять ситуацію. "Коли рішення вже ухвалене, всім стає трохи легше — всі розуміють обставини", — відповів головний тренер Майкл Каррік на питання про можливий розворот у цій історії.

Влітку бразилець майже напевно залишить клуб — і залишить по собі відчуття, що глядачі хотіли б побачити його ще трохи довше. І, схоже, він може бути не єдиним.

Один із цікавих моментів відродження Манчестер Юнайтед під керівництвом Карріка за останні три місяці полягає в тому, що ця світла сторінка може виявитися доволі короткою. Надто вже багато запитань висить над майбутнім ключових гравців цієї команди.

Наприклад, Гаррі Магвайр, який знову став важливою фігурою у побудові Карріка. Як і у випадку з Каземіро, контракт 33-річного захисника спливає наприкінці червня. Проте його виступ проти Вілли став ще одним вагомим аргументом у переговорах про нову угоду — навіть якщо вона буде на скромніших умовах.

Нападник Астон Вілли та збірної Англії Оллі Воткінс цього сезону виглядає менш гострим, ніж раніше. Але йому все одно потрібно було приділити максимум уваги — і Магвайр із цим впорався. До своєї заміни приблизно через годину гри Воткінс так і не завдав жодного удару по воротах.

Підказки Магвайра допомогли й його партнеру по центру оборони — Ленні Йоро. Для 20-річного француза це був один із найвпевненіших матчів у сезоні, особливо якщо згадати, як важко йому було у грудневій грі на Вілла Парк. Цього разу він виглядав зовсім інакше — спокійніше, зріліше, без тіні тих спогадів.

Якщо виступ Магвайра був прикладом тихого, стриманого домінування, то гру Бруну Фернандеша не помітити було просто неможливо. Капітан, який свого часу перебрав пов'язку саме від Магвайра, знову керував усім на полі. Особливо після перерви — і саме тоді довів свій показник результативних передач у цьому сезоні до 16, побивши рекорд Девіда Бекхема за кількістю асистів у сезоні в складі "червоних дияволів".

Такий виступ лише посилить розмови про індивідуальні нагороди, які традиційно роздають наприкінці сезону — від Асоціації професійних футболістів, Асоціації футбольних журналістів чи самої Премєр-ліги.

Від початку року в чемпіонаті майже ніхто не грає на такому рівні, як Фернандеш. Хоча й раніше він виглядав переконливо — навіть попри те, що тодішній головний тренер Рубен Аморім часто використовував його не на рідній позиції.

Для порівняння: один із претендентів на ці ж індивідуальні відзнаки, півзахисник Арсенала Деклан Райс, створив цього сезону 58 гольових моментів — другий показник у лізі. У Фернандеша їх 98.

Його витончена передача на Матеуса Кунью, після якої господарі знову вийшли вперед на 71-й хвилині матчу, що завершився перемогою 3:1, стала ювілейною — сотим асистом португальця за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах. І, без сумніву, одним із найяскравіших у цій сотні. Бенжамін Шешко, який розминався біля бровки, навіть підняв руки ще в момент передачі — ніби святкуючи гол ще до удару.

І все ж кілька місяців тому ситуація виглядала менш однозначною. Спілкуючись із журналістами з Португалії, Фернандеш досить відверто поставив під сумнів, наскільки керівництво клубу прагне зберегти його в команді. Тим паче на тлі інтересу з боку саудівської Про-ліги минулого літа.

У клубі можуть не погоджуватися з такою оцінкою, але питання про довгострокове майбутнє капітана нікуди не зникло. Тимчасовий тренер Майкл Каррік висловився максимально прямо: "Бруну — один із тих гравців, яких ми точно не хотіли б втрачати".

Втім, невизначеність стосується і самого Карріка.

У Манчестер Юнайтед наполягають: процес пошуку нового головного тренера триває, і рішення ухвалюватимуть лише після ретельного аналізу — не раніше завершення сезону у травні.

Карріку ж залишається робити свою справу — виконати оновлене завдання і привести команду до виходу в Лігу чемпіонів. А далі сподіватися, що цього вистачить, аби його ім’я піднялося на вершину списку кандидатів. Тим більше що цей список уже значно коротший, ніж був у день, коли він очолив команду 13 січня.

До цього моменту він зробив усе, що від нього залежало. Ривок команди виявився настільки переконливим, що тепер будь-який інший підсумок сезону, окрім місця в еліті європейського футболу, можуть сприйняти як розчарування.

Учора Манчестер Юнайтед не просто обіграв прямого конкурента у боротьбі за ці позиції — результати туру склалися для команди ще краще. Інші претенденти також втратили очки. У підсумку відрив від Астон Вілли Унаї Емері, яка йде четвертою, становить три бали, а від шостого Челсі — вже шість.

Якщо наступного місяця не програти на Стемфорд Брідж, гідно зустріти Ліверпуль у травні та брати свої очки там, де цього очікують, шанси виглядають дуже реальними. Особливо якщо англійські клуби втримають лідерство в таблиці коефіцієнтів УЄФА — тоді Премєр-ліга знову отримає п’ять місць у Лізі чемпіонів.

Чи вистачить цього, щоб Майкл Каррік отримав посаду головного тренера на постійній основі?

"Сто відсотків — він має отримати цю роботу", — сказав Вейн Руні в ефірі BBC Radio 5 Live після фінального свистка. "Я знав, що з Майклом Карріком усе буде саме так".

Підтримка Руні навряд чи когось дивує. Вони давні партнери по клубу і збірній, а в січні навіть відпочивали разом на Барбадосі — саме тоді колишнього півзахисника Манчестер Юнайтед і Англії запросили тимчасово замінити Рубена Аморіма до кінця сезону.

Але після семи перемог у дев’яти матчах навіть ті з колишніх партнерів по команді, хто ставився до його кандидатури скептично, поступово починають змінювати думку.

Найближчі місяці покажуть, яким буде Манчестер Юнайтед наступного сезону — і чи залишаться в клубі ті, хто зараз є рушійною силою цього підйому.

А поки що трибунам Стретфорд Енд залишається одне: насолоджуватися моментом і сподіватися, що він триватиме якомога довше.

