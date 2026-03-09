Інше

Розважальна добірка найбільш цікавих перлів наших читачів за підсумками минулого тижня!

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже, ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 ГРАВЦЯМ ТОТТЕНГЕМА ЗАГРОЖУЄ СКОРОЧЕННЯ ЗАРПЛАТ УДВІЧІ У РАЗІ ВИЛЬОТУ З АПЛ

📰 ДЕВОН ЛОХ, "ПОМЕРТИ НА ПЛЯЖІ" ТА ІНШЕ: МИСТЕЦТВО ЧЕМПІОНСЬКИХ ПЕРЕГОНІВ В АПЛ

📰 РАДЖА НАЇНГГОЛАН ВІДВЕРТО РОЗПОВІВ ПРО СВІЙ СТИЛЬ ЖИТТЯ: "ЯКБИ Я НЕ ПИВ І НЕ КУРИВ, МІГ БИ ГРАТИ ЗА РЕАЛ МАДРИД"

📰 НАСТАВНИК НАПОЛІ АНТОНІО КОНТЕ ПРОКОМЕНТУВАВ КАДРОВІ ПРОБЛЕМИ: "ДАВІД НЕРЕС ТРАВМОВАНИЙ З 1921 РОКУ, ХОЧА РАНІШЕ ВІН БУВ ВІДМІННИМ ГРАВЦЕМ"

📰 БАРСЕЛОНА НЕ ДОВЕРШИЛА РЕМОНТАДУ ПРОТИ АТЛЕТІКО В ПІВФІНАЛІ КУБКА ІСПАНІЇ

📰 ФІФА ПРЕДСТАВИЛА ОФІЦІЙНИЙ ПОСТЕР ЧС-2026

📰 ТОТТЕНГЕМ ПЕРЕПИСАВ НИЗКУ АНТИРЕКОРДІВ: "ШПОРИ" ОПИНИЛИСЯ ЗА КРОК ВІД ЗОНИ ВИЛЬОТУ АПЛ

📰 КРІШТІАНУ РОНАЛДУ ПРОХОДИТЬ ЛІКУВАННЯ В МАДРИДІ ПІСЛЯ УСКЛАДНЕННЯ ТРАВМИ

📰 ІНТЕР ЦІКАВИТЬСЯ ТРАНСФЕРОМ АНДРІЯ ЛУНІНА — ЗМІ

📰 МІЛАН ВИГРАВ ДРУГЕ DERBY DELLA MADONNINA В ІНТЕРА ЗА СЕЗОН

📰 ЮВЕНТУС МАЄ НАМІР ВИКУПИТИ БОГА