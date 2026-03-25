Єгиптянин повернув "червоним" велич.

Триста сорок вісім днів потому — інше крісло, інша камера, ще одна доленосна заява від Мохамеда Салаха.

Минулого квітня він звертався до вболівальників Ліверпуля просто з їхнього дому — Енфілду. Йшов червоною доріжкою, сідав у вишукане крісло і, після місяців чуток та сумнівів, усміхаючись, запевняв: "ця історія триватиме".

Відео, яке він виклав у вівторок увечері для своїх 66 мільйонів підписників в Instagram, мало зовсім інший настрій. Салах сидів перед шафою з трофеями, глибоко зітхнув, ковтнув повітря і тихо сказав:

"На жаль, настав цей час. Я залишу Ліверпуль наприкінці сезону".

Це точно не той фінал, який він уявляв, підписуючи дворічний контракт минулої весни, коли команда впевнено йшла до титулу Прем'єр-ліги. Але цього сезону щось змінилося. Голів стало менше. Ті фірмові ривки, які раз за разом залишали захисників позаду, траплялися дедалі рідше. У 33 роки, на тлі складного і виснажливого сезону, він виглядав втомленим.

Час — єдиний суперник, якого не здолати. Але пам’ять про Салаха — його матчі, голи, миті — залишиться надовго. Він — четвертий бомбардир в історії епохи Прем’єр-ліги і третій найкращий снайпер в історії Ліверпуля: 255 голів у 435 матчах, більше мають лише Іан Раш та Роджер Гант. За 52 роки існування нагороди PFA Players' Player of the Year він став єдиним триразовим переможцем.

Коли він піде у травні, це буде не просто прощання з легендою Ліверпуля — це буде відхід одного з найяскравіших легіонерів в історії англійського футболу.

У цій історії є щось по-справжньому захопливе: хлопець із маленького села в Єгипті, який зумів пройти шлях, що здавався майже неможливим. Спочатку — до Європи, через Базель. Потім — до Прем’єр-ліги. І навіть після непростого, розчаровуючого періоду в Челсі він не просто повернувся — він залишив слід, який важко переоцінити, у клубі з такою історією та масштабом, як Ліверпуль.

У час, коли футбол усе частіше виглядає як холодний бізнес, ця історія — виняток. Ідеальний збіг: правильний гравець, правильний клуб, правильний момент.

"Я ніколи не уявляв, наскільки глибоко цей клуб, це місто, ці люди стануть частиною мого життя", — сказав він у своєму зверненні.

Це почуття взаємне — вболівальники відповідають йому тим самим. Хто міг уявити в червні 2017-го, коли Ліверпуль підписував Мохамеда Салаха із Роми за 36,9 мільйона фунтів, що гравець, який не зумів розкритися в Челсі, стане справжнім відкриттям на Мерсісайді?

Тим більше, якщо врахувати, що того ж літа інші гранди — Манчестер Юнайтед, Арсенал — витрачали ще більше на нападників: Ромелу Лукаку та Александра Ляказетта. Але саме Салах став обличчям команди, яка згодом виграла дві Прем’єр-ліги, Лігу чемпіонів та ще чимало трофеїв.

Його перший сезон у Ліверпулі — це було щось неймовірне. 44 голи у 52 матчах у всіх турнірах. 32 — у Прем'єр-лізі. Ще 11 — на шляху до фіналу Ліги чемпіонів.

І деякі з цих м’ячів — справжні шедеври. У матчі проти Манчестер Сіті він перекинув м’яч через Едерсона з відстані 36 метрів. У дербі проти Евертона розвернув двох захисників і витончено закрутив у дальній кут повз Джордана Пікфорда. А проти Тоттенгема — справжній сольний номер: серія фінтів, баланс на межі і удар з гострого кута.

Таких моментів було значно більше — яскравих, вирішальних або одразу і тих, і тих. Але головне, що визначає вплив Салаха, — це стабільність. Майже механічна, безжальна для суперників. До цього складного сезону він у середньому забивав 30 голів за кампанію (23 — у чемпіонаті).

Його інколи критикували за егоїзм, але цифри говорять інше: лише шість гравців в історії Прем’єр-ліги мають більше асистів. А якщо брати загальні результативні дії (голи + передачі), то попереду лише троє — Алан Ширер (324), Вейн Руні (311) та Френк Лемпард (289). І що важливо — усі вони зіграли щонайменше на сотню матчів більше.

Але вплив Салаха — це не лише статистика.

Він став першим північноафриканським футболістом, який досяг статусу глобальної суперзірки. У книзі Chasing Salah зазначається: "Для Єгипту він — те саме, що Ліонель Мессі для Аргентини чи Кріштіану Роналду для Португалії". І це при тому, що країна з багатою футбольною історією довго не мала фігури масштабу Дідьє Дрогба чи Самуеля Ето'о.

Салах давно вийшов за межі футболу — він став культурним символом не лише Єгипту, а й усього арабського світу. У 2019 році Time включив його до списку 100 найвпливовіших людей світу. В одному з небагатьох інтерв’ю він сказав, що фанати на Близькому Сході "сприймають його як свого сина". І водночас відкрито говорив про важливість змін у суспільстві: "Ми повинні змінити ставлення до жінок. Це не питання вибору".

Його відхід із Ліверпуля — за взаємною згодою, за рік до завершення контракту — відкриває двері для нового виклику. Найімовірніший варіант — переїзд до Саудівської Про-ліги.

Ще у 2023-му Аль-Іттіхад, один із клубів під контролем Public Investment Fund, намагався його підписати. І немає сумнівів: трансфер настільки впливового арабського гравця ідеально вписується у стратегію країни щодо розвитку спорту — особливо з огляду на те, що Кріштіану Роналду, який провів останні роки в Аль-Насрі, вже відсвяткував 41-річчя.

Зараз головне для Мохамеда Салаха — завершити свою історію в Ліверпулі на високій ноті. Цей сезон став для нього найскладнішим за весь час на Мерсісайді.

У листопаді, після серії з дев’яти поразок у дванадцяти матчах, його залишили поза стартовим складом. І тоді Салах здивував багатьох відвертістю: заявив, що його стосунки з Арне Слотом зруйновані, а також додав, що "складається враження, ніби клуб просто підставив його".

У якийсь момент навіть здавалося, що від’їзд до збірної Єгипту на Кубок африканських націй у грудні стане тихим завершенням його історії в Ліверпулі.

Але він повернувся — і повернувся боротися. Знову виборов місце в складі. Та навіть у кращі моменти на Енфілді, коли забивав красиві голи у матчах проти Брайтона в Кубку Англії чи Галатасарай у Лізі чемпіонів, це вже був не зовсім той Салах, якого звикли бачити. Час — очевидна причина. Але, схоже, не єдина.

Коли минулого липня його партнер по команді Діогу Жота загинув в автокатастрофі, Салах написав у Instagram, що йому "страшно повертатися до Ліверпуля". Він зізнавався: "партнери приходять і йдуть, але не так", і додавав, що "буде надзвичайно важко змиритися з тим, що Діогу більше не буде поруч".

Після стартового матчу сезону Прем'єр-ліги проти Борнмута у серпні він стояв перед трибуною Kop, ледве стримуючи сльози, поки фанати співали ім’я Жоти.

Атмосфера буде зовсім іншою, коли Салах проведе свій останній матч на Енфілді — 24 травня проти Брентфорда. Якою саме — сказати складно. Над клубом досі висить невизначеність: і щодо результатів, і щодо майбутнього Слота.

Самого Салаха цього сезону інколи критикували за віддачу на полі. Але в одному можна не сумніватися: він зробить усе, щоб завершити цей розділ гідно. Ідеальний сценарій — трофей, будь то Кубок Англії чи Ліга чемпіонів. Реалістичніший — місце в наступному розіграші Ліги чемпіонів.

Якими б не були обставини цих останніх тижнів у складі Ліверпуль, спадщина Мохамед Салах житиме ще багато років.

У таких оцінках завжди є ризик піддатися ефекту "свіжих вражень", але тут навряд чи можна помилитися: він назавжди залишиться одним із найвидатніших гравців не лише в історії клубу, а й усієї Прем'єр-ліги.

Правильний гравець.

У правильному місці.

У правильний момент історії.

The Athletic