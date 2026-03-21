Україна: Перша ліга

Півзахисник Чорноморця в інтерв’ю Football.ua поділився думками стосовно перспектив одеської команди у Першій лізі

Максим Луньов під час одного з контрольних матчів Чорноморця в зимове міжсезоння.Фото: ФК Чорноморець

Максим Луньов під час одного з контрольних матчів Чорноморця в зимове міжсезоння.Фото: ФК Чорноморець

Після паузи довжиною майже у чотири місяці, сезон у Першій лізі поновлено. Один із фаворитів змагань, одеський Чорноморець, в осінній частині чемпіонату йшов у лідерах, однак ближче до зимової перерви втратив кілька очок і на паузу вирушив на третій позиції. Взимку у команди змінився тренерський штаб, до Одеси знову повернувся Роман Григорчук і Чорноморець готовий боротися за повернення до УПЛ.

Півзахисник одеситів Максим Луньов в ексклюзивному інтерв’ю Football.ua розповів про підготовку до весняної частини чемпіонату, власні амбіції та перспективи Чорноморця у найближчий період.

– Максиме, позаду зимова підготовка до відновлення сезону. У якому стані ти підходиш до весняної частини?

– Загалом в нормальному стані, ми мали два повних місяці на підготовку, але цього року така аномально холодна зима, що не завжди була змога тренуватись на якісних покриттях. У той же час, всі в рівних умовах, якщо говорити про команди Першої ліги.

– Пауза між осінньою та весняною частиною у Першій лізі просто катастрофічна — три місяці. Як правильно розподілити свої сили і вийти на пік форми саме на період офіційних матчів?

– Коли у тебе є два місяці, можна поступово додавати навантаження і не форсувати підготовку. У цьому, безумовно, є плюс, але дуже хотілося вже теплої погоди і почати грати офіційні матчі.

– Чорноморець класно йшов у турнірній таблиці впродовж осінньої частини, поки не зіграв внічию із Лівим Берегом та не програв Буковині. З того моменту команда втратила очки із харківським Металістом, а ще зазнала прикрої поразки від Ворскли 0:3. Що зламалося у командному механізмі в той період?

– Тут я буду чесним: тоді я тільки прийшов до Чорноморця після тривалої паузи. Відтак, у перші тижні у мене ще тривав період адаптації до нової команди. Тому мені тут важко аналізувати, що ж пішло не так в той момент.

– За одеську команду не гратиме Ярослав Ракіцький. Наскільки великим був вплив Ярослава і на полі, і поза ним?

– Ярослав, безумовно, людина з фантастичною передачею, ударом і баченням поля. Ми ж бачили його голи в першому колі. Плюс, він мав моральний вплив, як футболіст з досвідом… 100%, це була бойова одиниця команди.

– Ти згадав, що долучився до Чорноморця по ходу осінньої частини сезону. Наскільки важко було вливатися у вже зіграний колектив по ходу чемпіонату?

– Після такої паузи завжди важко одразу почати грати у футбол на попередньому рівні. Перший тиждень граєш на емоціях, а далі – тільки часом і навантаженням. Без ігрового футбольного тонусу ніякі тренування тобі це не замінять. Плюс, це повинно бути максимально обережно, через високу можливість отримати ушкодження.

– Чорноморець взимку підсилився кількома новачками, прийшов новий-старий головний тренер. Наскільки успішним було ваше ігрове злагодження?

– Так, прийшли нові футболісти, але їх не так багато. Хоча візуально може здаватися, що це зовсім інша команда. Менше з тим, збори вже позаду і тепер подивимося, як підуть наші справи.

– Як загалом оціниш шанси своєї команди вибороти пряму путівку до УПЛ за підсумками другої половини сезону?

– Я сподіваюся на краще і вважаю, що ми повинні зробити все, щоб команда з таким ім’ям, фанатами і з такого міста була в еліті українського футболу.

– Свого часу ти пограв під орудою Патріка ван Леувена у Зорі. Патрік відомий своїми вимогами до фізичної готовності футболістів. Після його зборів вже нічого не страшного?

– У Патріка дуже обʼємні і інтенсивні тренування. Проте, якщо говорити про найважкіші, то це точно Кривбас за каденції Юрія Вернидуба.

– У Першій лізі футбол сильно відрізняється від УПЛ чи це міф?

– Та відверто скажу: я не встиг зрозуміти, бо у мене було зовсім мало часу пограти. Я грав проти Буковини на домашньому стадіоні, з фанатами. Різниці особливо не відчув.

– У Чорноморці у тебе багато досвідчених партнерів: Авагімян, Кулач, Хобленко, Макс Коваль. З ким з них у тебе найбільше спільних спогадів з попередніх етапів карʼєри?

– Всіх хлопців знав, або знав заочно, але не був у одній команді. Найбільше памʼятаю, коли тільки розпочинав кар’єру у Дніпрі, в іграх проти Ворскли Скляр одразу показував мені, що таке дорослий футбол.

– Як ти відреагував, коли дізнався, що до Чорноморця долучається Макс Коваль? Ви його не підтравлюєте щодо його багатого досвіду виступів в Україні і за кордоном?

– Однозначно, Макс – це гравець з великим досвідом, який підсилить команду і надасть конкуренцію у наших голкіперів. У нього досить цікава карʼєра в плані країн,то безумовно, я думаю і історій достатньо. А взагалі, він дуже спокійний і стриманий в побуті.

– В Одесі ж є тропа здоровʼя, вздовж Чорного моря. Ти часто там бігаєш?

– У відпустці бігав там, це фантастично, коли є змога бігати біля моря! Але я ж старався це робити на піску, віддаю перевагу натуральному покриттю.

– А які місця у тебе взагалі улюблені в Одесі?

– Ми з жінкою і дитиною любимо гуляти по все тій же Трасі здоровʼя. Є кілька наших улюблених відрізків біля моря, куди стараємось виїзджати.

– Нерухомість і загалом життя в Одесі зараз дороге? Дорожче, ніж в Києві, наприклад?

– Чисто з мого досвіду,можу сказати що життя в Одесі дешевше чим у столиці,з нерухомістю така же історія Проте зараз не сезон літнього відпочинку (сміється – прим. Д.В.).

– Скільки мʼячів Максим Луньов обіцяє забити у весняній частині чемпіонату, якщо відіграє без травм?

– Я не страждаю самовпевненістю, просто хочу бути корисним своїй команді, досягти нашої спільної мети та насолоджуватися футболом.