Україна: Перша ліга

Півзахисник чернівецької команди у коментарі Football.ua поділився думками стосовно півфіналу Кубка України та сезону у Першій лізі.

Чернівецька Буковина вже провела свій перший матч у весняній частині чемпіонату України серед клубів Першої ліги. Команда Сергія Шищенка здобула перемогу над сумською Вікторією (3:1) і залишається лідером у турнірній таблиці із солідним відривом від найближчих переслідувачів.

Крім цього, Буковина дійшла до півфіналу Кубка України, де зіграє із київським Динамо. Football.ua поспілкувався із півзахисником чернівецької команди Віталієм Дахновським про турнірні перспективи його команди та очікування гравця від матчу із киянами.

– Віталію, для вас весняна частина чемпіонату розпочалася трохи раніше, ніж для більшості інших команд Першої ліги, адже ви зіграли ще чвертьфінальний матч Кубка України. Чи все у вас вийшло у цьому матчі проти ЛНЗ чи щось пішло не за планом?

– Багато чого не вийшло, зокрема, в атаці. А в обороні ми все зробили, що планували. Тому у цьому матчі ми незадоволені тільки грою в атаці, бо вміємо і можемо краще грати попереду.

– Чи додала вам ця перемога впевненості в тому, що якщо ви вийдете в УПЛ, то точно не загубитеся? Адже ЛНЗ — один з лідерів чемпіонату.

– 100% додала впевненості. Ми розуміємо, що у нас хороша команда та тренерський склад. Ми точно не загубимося в УПЛ, але побачимо вже за півроку, якщо підвищимося у класі.

– Ви відкрили весняну частину чемпіонату Першої ліги з перемоги над Вікторією, один з трьох мʼячів вашої команди забили саме ви. Які враження залишилися від цього матчу?

– Скажу так: ми зіграли не найкращу свою гру. В принципі, ми щасливі, що перемогли. Рухаємося від гри до гри, нам потрібно постійно вигравати, аби наблизити ту ціль, до якої ми йдемо останні 6-7 місяців.

– Перше місце і великий відрив від найближчих переслідувачів дають вам певний спокій чи все одно є хвилювання щодо турнірної задачі?

– В турнірну таблицю стараємося не дивитися, зосереджені на своїй грі та результатах. Наша задача вигравати у кожній грі, а те, що суперники втрачають очки чи набирають, це не так важливо для нас. Звісно, великий відрив від суперників – це комфортно, але поки у них є математичні шанси нас наздогнати, треба це враховувати. Бо це футбол і може трапитися що-завгодно. Тому нам головне – концентруватися на своїй грі і тоді все буде добре. Якщо ми продовжимо грати так, як в першій частині сезону, то у нас буде все добре.

– Півфінал Кубка, у суперниках Динамо. Перед жеребкуванням чи був хтось у команді впевнений, що зіграєте саме з киянами?

– Я вже говорив у коментарі УПЛ ТБ, що думав і відчував, що нам потрапить Динамо. Будемо дуже серйозно готуватися до цієї гри. Все в наших силах, нічого неможливого немає. Так, розуміємо, з ким належить зіграти, це серйозна команда, в якій дуже сильні гравці. Ми ж зробимо все можливе і неможливе, щоб подарувати нашому місту перемогу і написати нову історію.

– Динамо виграє вже 7 матчів поспіль у чемпіонаті, а Матвій Пономаренко очолив бомбардирські перегони в УПЛ. Чи бачите вразливі місця у такого Динамо?

– Будь-яка серія рано чи пізно закінчується. Неважливо, скільки матчів вона може тривати: 5, 10, 15 чи 20. Хай Динамо виграє всі матчі, тільки не з Буковиною. Щодо Пономаренка – це хороший, сильний футболіст, таранний форвард. А у нас є Максим Войтіховський, теж хороший голеадор. Зробимо все, щоб ми зіграли свою найкращу гру. Адже, як каже стара футбольна істина: поле рівне, м’яч круглий, ворота прямокутні. Хто заб’є на один м’яч більше за суперника, той і переможе. Сподіваюся, що це будемо саме ми.