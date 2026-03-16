Розповідаємо, які варіанти можливі.

Бомбардування кількох великих іранських міст, які, за словами президента США Дональда Трампа, можуть тривати "чотири-п’ять тижнів", якщо це буде необхідно, призвели до загибелі верховного лідера країни та спричинили хвилю ударів у відповідь.

На цьому тлі наслідки для літнього чоловічого чемпіонату світу, який прийматимуть США, Канада та Мексика, були майже неминучі. Генеральний секретар ФІФА Маттіас Графстром заявив, що "головне завдання — провести безпечний чемпіонат світу з участю всіх команд". Тепер цю задачу доведеться виконувати без збірної Ірану, адже країна відмовилась від участі у чемпіонаті світу з футболу 2026.

Що станеться через те, що Іран не зіграє на чемпіонаті світу?

Правила ФІФА надають організації досить широкі повноваження, щоб вирішити ситуацію — від заміни команди до зміни формату турніру.

У регламенті чемпіонату світу-2026, опублікованому торік, є спеціальна стаття про такі випадки — хоча вона сформульована досить загально.

Зокрема, пункт 6.5 стосується так званого форс-мажору — обставин непереборної сили або непередбачених подій. У ньому сказано: якщо асоціація-учасник знімається з турніру або матч не може відбутися через такі обставини, уповноважений орган ФІФА (зокрема Турнірний операційний центр) самостійно ухвалює рішення і може вжити будь-яких необхідних заходів.

Пункт 6.7 формулює ще простіше: якщо будь-яка асоціація відмовляється від участі або її виключають з турніру, ФІФА може діяти на власний розсуд — зокрема замінити цю команду іншою збірною.

Фактично це залишає перед ФІФА два базові сценарії. Перший — скасувати матчі Ірану та адаптувати формат групи G, перетворивши її на групу з трьох команд.

Другий — запросити іншу збірну, яка займе місце Ірану. У такому випадку і ФІФА, і потенційна команда-заміна опиняться в складній ситуації: доведеться швидко вирішувати питання підготовки, контрактів та організації — процеси, які зазвичай займають багато місяців.

Хто може замінити Іран?

Через складну багаторівневу систему азійського відбору визначити очевидну "команду-наступника" не так просто.

Іран впевнено виграв групу А у третьому раунді азійської кваліфікації та напряму вийшов на чемпіонат світу. Друге місце посів Узбекистан — ця збірна також отримала автоматичну путівку на турнір.

Команди, що фінішували третіми та четвертими — ОАЕ і Катар — продовжили боротьбу в четвертому раунді відбору. У підсумку Катар таки здобув кваліфікацію на чемпіонат світу.

Збірна ОАЕ, своєю чергою, програла плей-оф Ірак. Завдяки цій перемозі Ірак отримав шанс у ще одному вирішальному матчі — міжконтинентальному плей-оф, який відбудеться наприкінці березня у Мексиці.

31 березня поблизу Монтеррея іракці зіграють проти переможця пари Болівія — Сурінам. На кону — остання путівка на чемпіонат світу.

Якщо Ірак виграє цей матч, логічним кандидатом на заміну Ірану стане саме збірна ОАЕ. Якщо ж Ірак програє, то потенційною заміною можуть розглядати або Ірак, або ОАЕ.

Існує і ще один варіант: ФІФА може звернутися до команди з іншого континенту — наприклад, до того, хто програє міжконтинентальний плей-оф (Болівія або Суринам). Формально регламент ФІФА залишає організації майже повну свободу дій у таких ситуаціях.

Чи були раніше випадки заміни команд на чемпіонатах світу?

У сучасній історії турніру подібних випадків практично не було. Востаннє збірні відмовлялися від участі у фінальній частині чемпіонату світу ще у 1950 році.

Тоді зі змагання знялися Шотландія та Туреччина — ще до жеребкування. Після жеребкування турнір також залишили Індія та Франція. У підсумку перший чемпіонат світу після Другої світової війни відбувся лише за участі 13 команд: дві групи по чотири збірні, одна група з трьох і ще одна — лише з двох.

Найближчий сучасний приклад — ситуація з клубним чемпіонатом світу 2025 року, який організовувала ФІФА.

Минулого березня, менш ніж за три місяці до старту турніру, ФІФА виключила мексиканський клуб Леон через порушення правил мультиклубної власності. Оскарження рішення тривало до початку травня.

Коли Арбітражний Суд відхилив апеляції 6 травня, ФІФА оголосила рішення: за останнє місце на турнірі зіграють Америка (найрейтинговіший мексиканський клуб) та Лос-Анджелес — команда, яка два роки тому програла Леону у фіналі континентального турніру.

31 травня ці клуби провели стиковий матч, перемогу в якому здобув ЛАФК — саме він і зайняв місце Леона у групі D.

Теоретично ФІФА могла б організувати подібний плей-оф і для заміни Ірану. Але чемпіонат світу — набагато масштабніший турнір, ніж клубна першість. Тому рішення про нову команду за кілька тижнів до старту неминуче створило б серйозні організаційні труднощі.

Чи може удар США поставити під загрозу проведення чемпіонату світу?

Схоже, що ні.

Звісно, в історії турніру ще не було ситуації, коли країна-господар чемпіонату світу завдає військових ударів по державі-учасниці менш ніж за чотири місяці до старту змагання. Проте наразі немає ознак того, що цей конфлікт створює безпекові ризики на території США.

Так само немає сигналів від ФІФА про те, що організація розглядає можливість перенесення матчів як покарання за військові дії. Ба більше, у регламенті ФІФА немає відомих положень, які зобов’язували б її ухвалювати подібне рішення.

Теоретично деякі країни могли б оголосити бойкот турніру. Але міжнародна реакція на атаку дуже далека від одностайного засудження, яке могло б спричинити серйозні заклики до масового бойкоту чемпіонату світу.

