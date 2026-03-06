Чтиво

У мадридському Реалі знову неспокійно. Невдалі результати команди посилили тиск не лише на тренерський штаб, а й на керівництво клубу. У медіа та серед вболівальників все частіше звучать різкі питання.

Яка тема зараз найбільше хвилює Реал?

Ще одна болюча поразка — і нова хвиля запитань.

У понеділок ввечері Реал програв удома Гетафе з рахунком 0:1. Це вже друга поспіль поразка команди Альваро Арбелоа в чемпіонаті Іспанії, і тепер мадридці відстають від Барселони на чотири очки.

Вечір на Сантьяго Бернабеу видався нервовим. Наприкінці матчу емоції взяли гору: Франко Мастантуоно отримав червону картку вже у компенсований час за суперечки з арбітром. У своєму рапорті суддя Алехандро Муньїс Руїс зазначив, що 18-річний футболіст назвав його "клятою ганьбою".

Втім, якщо дивитися на гру тверезо, підстав для обурення було небагато. Все вирішив розкішний удар Мартіна Сатріано на 39-й хвилині — його постріл став єдиним голом матчу.

Сам Реал виглядав непереконливо. Команда довго шукала свою гру в атаці, але так і не змогла знайти ритм. План на матч майже не проглядався — і ще менше було ознак того, що господарі здатні врятувати ситуацію.

Не вперше цього сезону трибуни відреагували жорстко. За кілька хвилин до фінального свистка зі стадіону почулися гучні свисти на адресу гравців, а також вигуки з вимогами відставки президента клубу Флорентіно Переса. Згодом їх заглушила гучна музика, яку ввімкнули через систему стадіону.

Попереду у Реала непростий виїзд: у п’ятницю команда зіграє проти Сельти, яка йде шостою в таблиці. Галісійці вже довели, що можуть створити проблеми мадридцям — у грудні вони перемогли на Бернабеу з рахунком 2:0.

Чи справді робота Арбелоа під загрозою?

12 січня клуб уже пережив різку зміну на тренерському містку: після поразки від Барселони у фіналі Суперкубка Іспанії звільнили Хабі Алонсо. Тиск на нього зростав ще раніше — серія невдалих результатів залишила Реал позаду каталонців на чотири очки в чемпіонаті.

Тепер ситуація виглядає підозріло схожою. Мадридці знову відстають на чотири пункти, а попереду складний виїзд до Сельти у п’ятницю.

Востаннє Реал програвав три матчі Ла Ліги поспіль у жовтні 2018 року. Третя поразка в тій серії завершилася болючими 1:5 на Камп Ноу проти Барселони — і вже наступного дня клуб попрощався з головним тренером Хуленом Лопетегі.

Після матчу з Гетафе Арбелоа на пресконференції намагався зберігати спокій.

За його словами, у команді ніхто не збирається здаватися.

Він підкреслив, що відставання від Барселони ще можна відіграти, адже попереду залишаються матчі, в яких можна набрати 36 очок.

"У нас одна мета — наздогнати їх. Це Реал, і тут ніхто не опускає рук", — сказав тренер.

Арбелоа отримав шанс очолити першу команду після відставки Алонсо насамперед тому, що його високо цінують усередині клубу — попри відсутність серйозного тренерського досвіду на найвищому рівні. До цього він працював із резервною командою Реала у третьому дивізіоні Іспанії, і то лише протягом першої половини сезону.

Клуб офіційно не оголошував тривалість його контракту, але джерела, близькі до тренера, стверджують, що угоду підписано до червня 2027 року.

Поки що статистика виглядає неоднозначно: у 12 матчах під його керівництвом Реал програв чотири рази. Серед них — провальний дебют у Кубку Іспанії, коли мадридці несподівано поступилися Альбасете з другого дивізіону.

Знаючи, як у Реалі ставляться до результатів і як швидко клуб прощається з тренерами, що не виправдовують очікувань, очевидно: якщо невдала серія затягнеться, позиції Арбелоа можуть серйозно похитнутися.

Після його приходу кілька джерел говорили, що атмосфера в роздягальні стала кращою. Деякі футболісти помітно додали — зокрема Вінісіус Жуніор, чиї виступи стали яскравішими. Саме бразилець, до речі, змарнував чи не найкращий момент Реала у матчі з Гетафе.

Втім, за останній місяць настрій у команді, схоже, знову змінився. За словами джерел, не всі гравці повністю підтримують нинішнього тренера.

Тож команді Арбелоа потрібно швидко додавати — інакше ситуація може стати критичною. Попереду непросте випробування: вже наступної середи на Бернабеу відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Чи справді Перес може подати у відставку?

Президент Реала, якому в неділю виповнюється 79 років, давно залишається однією з найбільш загадкових фігур у клубі. Це частково природно: протягом багатьох років саме він був головним обличчям мадридського проєкту.

Перес повернувся на посаду президента у 2009 році. До того, у лютому 2006-го, він несподівано подав у відставку посеред сезону — коли стало зрозуміло, що команда вдруге поспіль ризикує завершити рік без трофеїв.

Минулого сезону Реал також залишився без титулів. У нинішній кампанії команда вже відстає в чемпіонаті, вилетіла з Кубка Іспанії, а в Лізі чемпіонів поки не виглядає колективом, здатним серйозно боротися за перемогу. Хоча мадридці не раз доводили, що саме в цьому турнірі здатні дивувати.

Історія зі звільненням Хабі Алонсо добре показує, як іноді діє Перес. Так, тиск на тренера зростав давно, але саме рішення стало несподіванкою для більшості людей у клубі. Один із працівників бази Реала, який щодня працює поруч із командою, дізнався про це… просто читаючи новини в телефоні, стоячи в супермаркеті.

Саме тому будь-які прогнози щодо можливої відставки Переса неминуче залишаються припущеннями. Люди, які працюють із президентом, у приватних розмовах описують його як "енергійного та захопленого своєю справою".

Втім, важливо й інше: вже на першому домашньому матчі після відставки Алонсо з трибун лунали вимоги, щоб Перес також залишив посаду. Тоді ж уболівальники освистували кількох досвідчених гравців. Схоже, фанати вважають, що відповідальність за нинішній сезон має лежати не лише на футболістах і тренері, а й на керівництві клубу.

Наскільки погано виглядав Реал?

Головною проблемою команди стала відсутність креативу в атаці. Мадридці так і не змогли розхитати оборону Гетафе — суперник грав жорстко, компактно перекривав простір і користувався кожною можливістю збити темп гри.

Після матчу Арбелоа визнав, що команда має серйозні труднощі саме в нападі.

За його словами, гравці занадто часто шукають найпростіше рішення — передачу на Вінісіуса, — тоді як потрібно навчитися розкривати оборону суперника по обох флангах. Тренер також зазначив, що команда давно говорить про складність гри проти суперників, які глибоко обороняються.

Арбелоа додав, що Реал здатен грати значно краще, і взяв відповідальність за поразку на себе.

Водночас варто врахувати і кадрові втрати. Окрім Кіліана Мбаппе, тренер не міг розраховувати на травмованих Рауля Асенсіо, Едера Мілітао, Джуда Беллінгема та Дані Себальйоса. Едуардо Камавінга пропускав матч через хворобу, пов’язану з проблемою із зубом.

Та найбільш відчутною стала саме відсутність Мбаппе. Після гри президент Гетафе Анхель Торрес прямо сказав в ефірі радіостанції Onda Cero:

Без Мбаппе Реал виглядає дуже слабким у завершенні атак.

Що ще варто знати і на що звернути увагу далі?

Перед виїздом до Віго на Арбелоа чекає ще один кадровий головний біль. У матчі з Гетафе лівий захисник Альваро Каррерас і центральний оборонець Дін Гейсен отримали свої п’яті жовті картки в сезоні, тож наступну гру пропустять через дискваліфікацію.

І ще один важливий момент, який стосується вже не поля, а майбутнього клубу. За інформацією джерел, знайомих із внутрішнім плануванням Реала, ідею провести голосування серед членів клубу щодо можливих змін у структурі власності поки що відклали.

У листопаді Флорентіно Перес заявляв, що клуб розглядає можливість залучення зовнішніх інвестицій — уперше в історії Реала. З моменту заснування у 1902 році клуб повністю належить своїм socios — членам організації.

