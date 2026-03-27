Півзахисник молодіжної збірної України у коментарі Football.ua поділився думками про відбір на Євро-2027

Молодіжна збірна України зіграє два матчі в рамках відбіркового турніру на Євро-2027 U-21. У Кошице цієї п’ятниці команда Унаї Мельгоси зіграє зі збірною Литви, а 31 березня матиме виїзний матч проти Угорщини.

Після чотирьох ігор цього відбіркового циклу наша збірна посідає третю сходинку, набравши лише чотири очки. Перед матчами із Литвою та Угорщиною із Football.ua поспілкувався півзахисник збірної України U-21 та канадського Монреаля Геннадій Синчук.

– Геннадію, у цьому відборі ситуація для молодіжної збірної України складається непросто: 4 очки після 4 матчів. Наскільки реально врятувати ситуацію у цьому відбірковому циклі?

– Ми усвідомлюємо, що ситуація непроста. Водночас, розуміємо, що треба перемагати у прийдешніх іграх, відтак зробимо все, щоб досягти нашої цілі.

– Попереду у вас матчі із Литвою та Угорщиною. Відштовхуючись від попередніх матчів із цими суперниками, що треба не дозволити суперникам у прийдешніх зустрічах і як треба зіграти самим?

– Як я вже зазначив, у цих двох матчах нам потрібно перемагати. Відтак, налаштовуємося виключно на переможний результат. Постараємося продемонструвати атакувальний футбол, у який ми завжди прагнемо грати.

– Буквально пару днів тому ви зіграли за Монреаль в МЛС, тепер треба переналаштувати свій організм на європейський час. Чи важко вам дається цей процес? Із джетлагом ви вже добре знайомі, як я розумію?

– Звісно, нелегко так адаптовуватися постійно. Тут і сон, і організм в цілому, потрапляють під певне навантаження. Але я вже до цього відносно звикаю. Пару днів на адаптацію, звісно, мені знадобиться.

– У «молодіжці» зараз підібралася класна команда, окрім вас ще чимало хлопців грають у закордонних клубах. За ким з партнерів по збірній ви стежите на клубному рівні?

– Мабуть, за усіма слідкую. Дивлюся і УПЛ, і матчі всіх хлопців, з якими граю за молодіжну збірну. Плюс-мінус, намагаюся слідкувати за грою своїх партнерів на клубному рівні.

– Футбол в МЛС відрізняється від того, яким ви очікували його побачити, коли переїздили до Монреаля?

– Взагалі, так. Він виявився навіть кращим, ніж я очікував.

– Якщо ви відзначитеся забитим мʼячем у цьому ігровому вікні молодіжної збірної, кому буде присвячений цей гол?

– Хочу спочатку забити, а вже потім буду думати, як святкувати.