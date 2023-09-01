Ліга Європи

Індрих Трпішовскі поділився своїми думками після гри з Зорею.

Головний тренер чеської Славії Індрих Трпішовскі прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти луганської Зорі (1:2), незважаючи на яку чехи вийшли в груповий етап турніру.

"Ми раді, що пройшли далі. З іншого боку, мене турбує перебіг матчу і те, як ми зіграли. Я шкодую про те, як ми проявили себе в першому таймі, і в яку ситуацію потрапили. Все було дуже повільно, неточно – ми ми губили дуже багато м'ячів, через що виникали небезпечні ситуації. Звичайно, я також маю оцінити суперника, який грав дуже добре і ставив нас у складні ситуації, особливо Герреро, Антюх та Алефіренко в деяких моментах були для нас дуже небезпечними.

На щастя, у другому таймі ми взяли себе в руки. Ми створювали постійний тиск, внаслідок чого з'явилися деякі можливості, зокрема, той шанс, який ми не реалізували. Але потім після красивого прострілу Лукаша Матей забив дуже важливий для нас гол.

Іноді доводиться відчувати, що може допомогти гравцям у тій чи іншій ситуації. Що було в роздягальні у перерві, то минуло, але треба зосередитися на тому, як почувається команда. У цій ситуації не було сенсу когось лаяти та звинувачувати.

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Ми всі знали, в якій ситуації знаходимося, тому я швидше намагався мотивувати гравців, за що і за кого ми хочемо грати і що ми маємо це заслужити. На той момент рахунок був 0:0, і ми сказали собі, що боротимемося. Хоч ми і зіграли не дуже добре, але нам дуже не пощастило, що ми пропустили два легкі голи. Ми всі відчували, що щось наробили, і якщо ми не хочемо втратити те, що будували весь цей час, ми маємо включитись прямо зараз. Нам було зрозуміло, що в перші десять хвилин буде ухвалено рішення: чи покажемо ми супернику, що ми сильні, чи впустимо його в гру. Якби мені довелося шукати плюси, то це було б, як ми зіграли другий тайм.

Суперник був сильний, у них був високий рівень, гравці були віддані своїй справі. Багато гравців виступили не дуже добре, але гравці, які вийшли на заміну, суттєво допомогли.

Щиро кажучи, я думаю, що перший гол нас здивував. Якби ми його не пропустили, можливо, все склалося б інакше. Після минулої дуелі з Дніпром-1, можу сказати, що в мене з'явилося багато нових поглядів, і я маю сказати, що в мене з'явилося більше поваги до Зорі. Вони мають індивідуальність попереду. Вони не здивували нас зміною схеми – ми знали, що їхній новий тренер любить схему 4-5-1. Вони підійшли до матчу з ясною головою, перебували в положенні, коли їм не було чого втрачати. Суперник нас не здивував, ми самі здивувалися своєю грою в атаках, де напевно встановили рекорд із втрат. З іншого боку, у нас молода команда, добре, що ми мали такий досвід, він обов'язково допоможе нам у наступній частині сезону.

Жеребкування групового етапу Ліги Європи? Я хотів би знову відвідати Англію. Ми грали там проти Лестера та Арсеналу, коли там не було людей через пандемію. Мені дуже хотілося б подивитися Вест Гем. Це було б чудово для нас, для них та для вболівальників. Звичайно, я поважаю силу всіх суперників, але, безумовно, є великі команди. Наприклад, Тулуза в останньому кошику, я ніколи там не був і в дитинстві вболівав за них", - наводить слова Трпішовскі прес-служба чеського клубу.

Раніше повідомлялося, що Зоря буде у третьому кошику Ліги конференцій.