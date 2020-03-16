Украина

Полузащитник сборной Украины прокомментировал ситуацию с коронавирусом в разрезе национальных команд.

Александр Зинченко очень расстроен тем, что Евро-2020 может не состояться в сроки, но понимает, что здоровье остается важнее всего.

"Чемпионат Европы? Когда читаешь все новости в интернете, то конечно же расстраиваешься. Как для спортсмена, болельщика, любителя футбола, ты ждешь турнир на протяжении четырех лет, живешь этим днем. Но здоровье человека — превыше всего.

Любое решение УЕФА мы должны принять взвешенно, с полным понятием той ситуации, которая есть на данный момент. Потому что вирус настолько серьезен, что мы должны соблюдать все правила и держаться вместе".

ФИФА разрешила клубам не отпускать своих игроков в сборные. Зинченко считает, что и вовсе нет смысла в этих матчах, так как почти все лиги остановлены.

"Клубы будут принимать решения, отпускать своих игроков в сборные или нет. Но, я считаю, что это будет неразумно, поскольку и так почти все чемпионаты приостановлены, остальные проходят без зрителей. Поэтому не вижу никакого смысла проводить эти матчи. Нужно просто пережить этот момент", — сказал Зинченко телеканалам Футбол 1/2/3.

Среди прочих вариантов рассматривается проведение чемпионата Европы в декабре 2020 года.