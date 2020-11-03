Футболист сдал положительный тест.
ХЕСУС ВАЛЬЕХО, GETTY IMAGES
03 ноября 2020, 18:39
Защитник мадридского Реала, ныне выступающий на правах аренды за Гранаду, Хесус Вальехо сдал положительный тест на COVID-19.
"Привет из Гранады. После проведенных вчера тестов ПЦР у меня положительный результат на COVID-19. Я чувствую себя хорошо и нахожусь дома. Обидно, что я не могу быть с командой на следующих матчах, но уже считаю дни, чтобы снова собраться с одноклубниками", — написал футболист в своем Twitter.
Отметим, что помимо Вальехо Гранада в ближайшем матче не сможет рассчитывать на нападающего Роберто Сольдадо, который также заразился коронавирусом.