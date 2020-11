Защитник мадридского Реала, ныне выступающий на правах аренды за Гранаду, Хесус Вальехо сдал положительный тест на COVID-19.

"Привет из Гранады. После проведенных вчера тестов ПЦР у меня положительный результат на COVID-19. Я чувствую себя хорошо и нахожусь дома. Обидно, что я не могу быть с командой на следующих матчах, но уже считаю дни, чтобы снова собраться с одноклубниками", — написал футболист в своем Twitter.

Hola granadinistas, tras las pruebas PCR realizadas ayer, he dado positivo por COVID-19. Me encuentro bien y en casa. Una pena que no pueda estar los siguientes partidos con el equipo, pero desde ya contando los días para volver a incorporarme con mis compañeros💪⚽️ @GranadaCdeF