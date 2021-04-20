Украина

Игорь Суркис не верит, что Суперлига стартует в августе, как планируется сейчас.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал новости о создании европейской Суперлиги.

"По моему мнению, это очередная попытка больших клубов поставить свои интересы выше интересов европейского и всего мирового футбола. В то же время хотел бы напомнить, что дискуссии о создании Суперлиги идут давно — начиная с конца 90-х годов. Все попытки создать Суперлигу оставались безуспешными.

Почему эта информация вышла накануне заседания Исполкома и Конгресса УЕФА? Ответ, мне кажется, прост — чтобы повлиять на решение относительно реформ европейских клубных турниров после 2024 года. Мне кажется, что эта попытка ничем не увенчается", — приводит слова Суркиса ТК Футбол 1/2/3.

Ранее президент Реала и глава Суперлиги Флорентино Перес заявил, что новый турнир создан с целью спасения футбола.

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