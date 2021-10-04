Украина

Football.ua предлагает вашему внимаю прямую трансляцию пресс-конференции исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

Сегодня, 4 октября, сборная Украины начнет подготовку к матчам отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Сегодня запланировано для мероприятия для СМИ. В 18:20 в киевском Доме футбола начнется пресс-конференция исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

После этого в 19:00 стартует тренировка "сине-желтых", где первые 20 минут будут открыты для прессы.

Напомним, ближайший матч Украина проведет против Финляндии. Игра состоится 9 октября на территории соперника, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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