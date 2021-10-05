ЧМ-2022. Отбор

Тренерский штаб сборной Финляндии сделал изменения в заявке на октябрьские матчи против Украины и Казахстана.

Полузащитник Каан Кайринен и нападающий Маркус Форсс не смогут помочь сборной Финляндии в ближайших матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Украины и Казахстана. Об этом сообщает Рalloliitto.

У 22-летнего хавбека, на счету которого пять матчей в составе сборной, мышечное повреждение.

Форсс получил болезненный удар локтем в минувшем матче за Брентфорд. После медицинского обследования врач клуба запретил ему перелеты. В составе "суоми" он провел девять игр и забил один гол.

Вместо них в национальную команду вызваны защитник Томас Лам и нападающий Роопе Риски, представляющие ХИК и софийский ЦСКА соответственно.

Напомним, матч между сборными Финляндии и Украины пройдет 9 октября в Хельсинки. Стартовый свисток матча прозвучит в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.