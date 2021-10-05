ЧМ-2022. Отбор

Йвайло Петев имеет существенные проблемы со своим составом перед играми отбора ЧМ-2022.

Сборная Боснии и Герцеговины потеряла еще двух футболистов из своего состава перед матчами отборочного цикла ЧМ-2022 против Казахстана и Украины. Об этом сообщает ТК Футбол 1/2/3.

Помимо травмированных защитника Матео Сушича, а также полузащитников Миралема Пьянича и Раде Крунича, национальной команде не смогут помочь защитник сербского Партизана Синиша Саничанин и полузащитник венгерского Ференцвароша Степан Лончар. У первого был выявлен коронавирус, а у второго травма.

Вместо них был довызван лишь полузащитник хорватской Горицы Элвис Шарич, который провел за сборную 18 матчей, забив один гол.

Напомним, что матч между сборными Украины и Боснии и Герцеговины состоится 12 октября. До этого команда Йвайло Петева проведет встречу с Казахстаном — 9 октября.