Украина

Подопечные Александра Петракова провели вечернюю тренировку.

Вечерняя тренировка подвела итоги второго рабочего дня в рамках подготовки сборной Украины к предстоящим матчам отборочного цикла ЧМ-2022. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Перед выездом на стадион имени Банникова исполняющий обязанности главного тренера сборной Александр Петраков провел теоретическое занятие, направленное на ближайший матч с Финляндией.

На самой тренировке отрабатывались тактические заготовки, после чего была проведена двухсторонка.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все — Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Заря), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Игорь Харатин (Легия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Артем Довбик (Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).

Резервный список: Андрей Лунин (Реал), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба — Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Владислав Кочергин (Заря), Владислав Калитвинцев (Десна).