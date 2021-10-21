Украина

Хавбек Аталанты вернется в национальную команду после пропуска матчей в октябре.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский получит вызов в расположение сборной Украины на ближайшие матчи национальной команды, которые пройдут в ноябре. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, Малиновский не вызвался на отборочные матчи ЧМ-2022 для "сине-желтых" в октябре из-за разногласий с исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александром Петраковым.

По информации источника, между Малиновским и Петраковым произошла коммуникация по инициативе президента УАФ Андрея Павелко.

В ноябре Украина проведет спарринг против Болгарии, после чего сыграет заключительный матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

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