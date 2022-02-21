Украина

Помощник Мирчи Луческу подвел итог третьего учебно-тренировочного сбора киевского Динамо.

Киевское Динамо в заключительном товарищеском матче третьего сбора в Турции добыло волевую победу над латвийским РФШ (2:1).

Помощник главного тренера киевлян Эмиль Карас прокомментировал исход поединка. Отметим, что пропущенный мяч стал единственным для столичного клуба за весь сбор.

"О минусах сегодняшнего матча мы поговорим в раздевалке — Мирча Луческу устрот отдельный разбор матча. Понятно, что пропускать голы никому не нравится, но это футбол. Этот мяч случился после нашей потери, указал на наши ошибки.

Это случилось из-за того, что мы играли не своими мячами. В перерыве мы поменяли мячи и сразу пошла другая игра.

Не знаю, кто выйдет в атаке на матч с Ингульцом. Думаю, Луческу и сам не знает ответ на этот вопрос прямо сейчас. Сейчас сложно прогнозировать что-либо, учитывая пандемию и прочие обстоятельства", — сказал специалист клубной пресс-службе.

Отметим, что сегодня киевляне вернутся в Киев, где будут готовиться непосредственно к второй части чемпионата Украины, который возобновится для столичного клуба матче против Ингульца.