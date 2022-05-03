Украина

Хавбек "гірників" поділився своїми першими думками після приїзду до збірної.

Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував початок тренувального збору у розташуванні збірної України, яка готується до матчу проти Шотландії у відборі на ЧС-2022.

"Перебуваємо в хороших умовах – чудова база у збірній Словенії. Думаю, всі необхідні умови є. Чекаємо, доки збереться 70% збірної. Ми працюватимемо тут у хорошому режимі. У нас є мета – щоб її досягти, треба дуже попрацювати.

Ніяке тренування не замінить гри. Зрозуміло, що в спарингах немає того настрою, проте з кожним матчем ставало дедалі легше, відчувається, що підняли ігровий тонус. Думаю, це добре в плані підготовки збірної, тому що вже на товариських матчах збірної нормально виглядатимемо, щоб довести свої кондиції до максимальних.

Ситуація в Україні? Ранок починається з стрічки новин, як і вечір. Завжди обговорюємо, телефонуємо родичам, друзям в Україні. Дуже переживаємо, як можемо, допомагаємо. Усі віримо у нашу перемогу. Тривога є у всіх, бо до будь-якого міста може прилетіти ракета, йдуть активні бойові дії. Тривога завжди всередині, бо наскільки страждає наш народ, наша країна. Думаю, занепокоєння буде як мінімум до того, як відновиться світ, як ми переможемо. Думаю, надалі ми завжди маємо бути готовими, бо з такими сусідами треба бути дуже уважними та готовими.

І хлопцям, і мені багато військових пишуть, щоби ми зробили все можливе, щоб потрапити на чемпіонат світу, поки вони захищають країну. Пишуть, що це буде одна із найбільших перемог для України. Думаю, кожен футболіст, усі співробітники та вся країна працюватиме на те, щоб ми подарували посмішку на обличчі. Це найважливіше зараз", - сказав Степаненко в інтерв'ю YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, матч плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії відбудеться 1 червня.