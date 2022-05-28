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Андрій Пятов розповів про підготовку національної команди України.

Воротар Шахтаря та збірної України Андрій Пятов прокоментував підготовку національної команди до відбірного матчу плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії.

"Сьогодні в нас такий собі напіввихідний день. Добре, що вчора провели спаринг. Одна команда грала в стилі збірної Шотландії, друга — у нашому стилі. Це було зроблено, щоб спробувати протиставити манері шотландців свою гру.

Головне, щоб хлопці розуміли, в яких зонах вони мають знаходитися й як виходити з-під жорсткого пресингу майбутнього суперника. Ми готуємося до його стилю, і в нас є невеликі награвання. Не буду розкривати всі карти, але ми відпрацьовуємо деякі моменти, щоб не дати шотландцям шансів забити.

Команда тренується тут уже місяць, а перед війною я був на зборах із Шахтарем, тому в мене таке враження, що це один безперервний збір. Трохи втоми є, але всі розуміють, що в нас велика мета...

Перед самою грою із Шотландією ми повинні відкинути всі сторонні думки, але зараз ми маємо доступ до Інтернету, тож читаємо новини, телефонуємо рідним і близьким і знаємо про ситуацію в країні. Тому день на день не схожий — іноді нормально, іноді переживаєш, бо ракети летять увесь час і несуть загрозу в тому числі й дітям. Але, сподіваюсь, усе буде добре, і ми гарно налаштуємося на матч", - наводить слова Пятова прес-служба УАФ.

Нагадаємо, півфінальний поєдинок плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України відбудеться 1 червня у Глазго.