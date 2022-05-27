ЧМ-2022. Отбор

Пропонуємо до вашої уваги погляд зсередини збірної України перед найважливішими матчами.

Збірна України продовжує підготовку до кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Вихід у фінальну стадію турніру дуже важливий для нашої країни. Цей тріумф може стати зарядом позитивних емоцій на тижні наперед. Видання Time поспілкувалося з тренерським штабом та гравцями національної команди.

“Немає гніву, є лише ненависть”, – каже Олександр Петраков, головний тренер збірної України з футболу, про свої почуття до росіян, які спустошили його батьківщину. Ми сидимо у спальні Петракова на розкішному курорті, що розташований під словенськими Альпами. Журнальний столик усипаний секундомірами та тактичними зошитами. Саме тут 64-річний фахівець зі сталевими очима влаштував своїх підопічних у тренувальному таборі, щоб підготуватися до бою з Шотландією.

Вони, звісно, ​​не будуть брати зброю в руки, хоча це був перший інстинкт Петракова, коли 24 лютого навколо його будинку в Києві почали падати ракети. Він пішов прямо на військову службу до територіальної оборони України, маючи намір відбити напад окупантів, але йому відмовили. “Було б неправильно, якби я втік із свого міста, де я народився”, — каже він, рухаючи плечима. “Але вони сказали: “Ти занадто старий і не маєш жодних військових навичок”. Замість цього краще виведи нас на чемпіонат світу”.

Це місія, яку Петраков прийняв із серйозним запалом. Оскільки сотні тисяч українців взялися за зброю в боротьбі з загарбниками володимира путіна, на його гравців покладено урочистий обов’язок: підняти моральний дух своєї нації, заробити гроші для українських військових через благодійні матчі за кордоном і, що найважливіше, завоювати місце на листопадовому чемпіонаті світу з футболу в Катарі. Щоб досягти цього, їм потрібно перемогти Шотландію в грі плей-офф у Глазго 1 червня, а потім Уельс у Кардіффі через чотири дні.

“Це дуже велика відповідальність”, – каже Петраков. “Я відчуваю це більше, коли наближається гра [против Шотландії]. Багато наших вболівальників є солдатами української армії”.

Тягар очікувань нависає над командою. Професійні футболісти, як правило, відомі своїм розпещеним способом життя, персоналізованими пропозиціями на бутси та власними вболівальниками. Але щоденні розмови крутяться не навколо подруг знаменитостей і вечірніх прогулянок, а про те, як краще доставити додому медикаменти та допомогу військовим на передовій.

Петраков обійняв посаду головного тренера в серпні минулого року, замінивши колишнього нападника Мілана Андрія Шевченка, бомбардира, який вважається найкращим гравцем України в історії. Хоча Петракову не вистачає клубного досвіду вищого рівня, він провів більшу частину своєї тренерської кар’єри за підготовкою молодіжних збірних України, вигравши чемпіонат світу до 20 років у 2019 році.

Саме цей успіх привернув увагу деяких команд УПЛ, хоча Петраков каже, що відмовився від них, побоюючись, що його англійської не вистачить для цього завдання. І хоча йому може бракувати статусу такого, як в попередника, Петраков має перевагу в тому, що багато років пропрацював із нинішньою командою України через молодіжні ряди. Навіть будучи дорослими у віці 20-30 років, вони виявляють до нього повагу, як до шанованого шкільного вчителя. “Вони зроблять все, що він від них попросить”, – каже помічник тренера, стоячи на узбіччі тренувального поля в Словенії.

Багато з українських гравців розглядали можливість приєднатися до армії, але врешті вирішили, що вони більше допоможуть військовим на полі.

Коли почалася війна, півзахисник Тарас Степаненко помчав дружину та трьох синів — 4, 6 та 8 років — до підвалу свого будинку в Києві й пробув там три дні. 32-річний чоловік спочатку не хотів покидати дім, вважаючи, що домовленість може бути досягнута в будь-який момент.

Але в міру загострення конфлікту він вирішив піти за своїми сусідами до відносної безпеки — південно-західного міста Чернівці. Думка про все це досі змушує його здригатися. “Були ракети щодня, — каже він. “Я просто повинен був сказати своїм синам, щоб вони не хвилювалися, це десь далеко, все буде добре”.

Півзахисник Олександр Караваєв, вихідець із захопленого Херсона, чує від близьких родичів, які досі під російською окупацією, багато. 25 квітня його невістка народила дівчинку в Херсоні, але російські війська не дають їм покинути місто. Також вони не пустять Караваєва чи його брата — моряка, який був далеко, коли почалася війна — назад до Херсона.

“Ми постійно спілкуємося, — каже Караваєв. “Принаймні я знаю, що у них є їжа та вода. Я намагався відправити їм ліки, але ми почули, що росіяни конфіскують усе цінне. Вони біля моря і щодня чують стрілянину в напрямку Одеси та Миколаєва”.

Мало хто з тренерів коли-небудь був змушений згуртувати команду на тлі такого емоційного потрясіння. Завдання для Петракова полягає в тому, щоб використати цей душевний біль — занепокоєння та колективні труднощі — і направити його на успіх на полі. Він вважає, що ненависть, а не страх чи гнів, є більш потужною зброєю. Його це також явно мотивує — він з полум’яними очима говорить про те, що російські солдати вбивають дітей і ґвалтують жінок в Україні. “Вони ненавидять нас і думають, що ми неповноцінна нація”, – каже він.

Футбол безперечно улюблений вид спорту в Україні, а на внутрішній сцені домінують два клуби-суперники: донецький Шахтар і київське Динамо. Спорт також є гордим маркером ідентичності. “Це національне надбання", — каже Петраков.

Україна історично мала сильних гравців, коли справа стосується футболу. У радянській команді аж до розпаду союзу в 1991 році домінували українські гравці. На Чемпіонаті світу 1986 року в Мексиці майже три чверті радянської команди були українцями, а половина з них виступала за відомий київський клуб. Після здобуття незалежності Динамо використало це домінування у низці внутрішніх чемпіонатів.

Але з початку століття Динамо зіткнулося з зростаючим викликом з боку Шахтаря завдяки фінансовій мускулатурі власника мільярдера Ріната Ахметова, який розбагатів на видобутку та енергетиці, тепер контролює величезну медіа-імперію та імперію нерухомості. Його звинувачують у корупції (Ахметов категорично заперечує будь-які правопорушення). Він є власником сталеливарного заводу Азовсталь у місті Маріуполь, де донедавна перебували сотні мирних жителів.

Після того, як Ахметов придбав клуб у 1996 році, Шахтар прийняв тактику підписання контрактів з молодими талановитими бразильцями, а потім продажу найуспішніших гравців, таких як Дуглас Коста чи Фернандінью, найбільшим клубам Європи з величезним прибутком. Ця стратегія допомогла підвищити міжнародний авторитет Шахтаря та українського футболу. “Бразильці стали частиною їхньої основної ідентичності”, – каже Адам Пейт, співведучий подкасту “Україна + Футбол”, який прожив в Україні 12 років до війни.

Але політичні потрясіння та конфлікти були частиною історії українського футболу протягом багатьох років. У 2014 році Росія анексувала Крим, а підтримувані Кремлем повстанці (ну звичайно... — ред.) почали захоплювати території на сході України, включаючи Донецьк. Команда Шахтаря була змушена покинути свою новозбудовану Донбас Арену і відтоді блукала між тимчасовими будинками у Львові, Харкові та останнім часом у Києві.

Ця турбулентність блідне в порівнянні з хаосом, створеним сьогодні. Найпомітнішою жертвою є ФК Маріуполь, чий новий стадіон і споруди були знищені кровопролитними боями за колись квітуче портове місто. Віце-президент ФК Маріуполь Андрій Санін розповідає, що в їхніх офісах розбиті вікна. Поки масштаби пошкодження їхнього головного стадіону невідомі, оскільки туди досі заборонено ходити, він готується до гіршого.

Санін втік на захід, але не раніше, ніж гарантував безпеку гравців молодіжної академії ФК Маріуполь. Тренери брали тих, чиї батьки не змогли врятувати до того, як російські війська повністю обложили місто 2 березня. “Я пишаюся своїми колегами; вони справжні герої”, — каже Санін. Проте їхня доля залишається невизначеною, оскільки багато студентів залишаються розлученими зі своїми сім’ями. Тривають переговори щодо відправки гравців академії за кордон.

Естафету гуманітарної роботи взяли офіційні особи українського клубу, які залишилися. Шахтар перетворив 40-тисячний стадіон у Львові на гуртожиток для 3 тис. внутрішньо переміщених осіб. Рух та Верес також передали свої приміщення для розміщення безпритульних та розподілу допомоги. “Клуби в Західній Україні, зокрема, стали основними організуючими центрами гуманітарної допомоги”, – каже Пате, який сам зараз навчає українських дітей-біженців у Люксембурзі.

Гравці також зробили свою справу. Незважаючи на правило, що жоден чоловік призовного віку (від 18 до 60 років) не має права виїжджати з України, Динамо та Шахтар мали дозвіл грати благодійні матчі за кордоном для збору коштів для українських військових.

Те, що їм дозволили виїхати за кордон, викликало невдоволення, особливо через те, що деякі провідні гравці та колишні гравці збірної України вирішили залишитися і взятися за зброю, зокрема Андрій Богданов, 32 роки, та Олександр Алієв, 37 років. “Проводячи благодійні матчі, вони постійно нагадують світові про страшні події, які відбуваються в Україні”, – каже Санін. “І Шахтар, і Динамо зараз в авангарді інформаційної війни”.

Тактика отримала схвалення зверху. Петраков каже, що двічі спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. “Він дуже позитивна людина, дуже приємний і великий футбольний фанат”, – каже Петраков. “Я голосував за нього. І слава Богу, ті 73% [українців], які проголосували за нього на виборах, мали рацію”.

На відміну від заявки України на чемпіонат світу, Росія була виключена з турніру після вторгнення. Росіянам заборонили брати участь у всьому, від пісенного конкурсу Євробачення, в якому Україна виграла, не так випадково, до тенісного турніру Вімблдон. Це відповідь, яка отримала підтримку з багатьох сторін, але й критику. Заборони викликають додаткові запитання щодо того, чому роль Росії в Сирії, війна Саудівської Аравії в Ємені та переслідування Китаєм уйгурської мусульманської меншини не отримали подібного осуду.

Професор Джулс Бойкофф, експерт зі спорту та політики з Тихоокеанського університету в Орегоні, який представляв США у футболі, каже, що заборона спортсменам брати участь у змаганнях може відкрити двері для спроб виключити американців та громадян інших країн за войовничі дії політичних лідерів, наприклад, очолюване США вторгнення в Ірак у 2003 році. “Усе це оголює геополітику, яка часто тихо сидить під поверхнею спорту”, ​​— каже він.

Мало хто в українському таборі скаржиться на статус ізгоя Росії. “Якщо ми повинні боротися, щоб просто жити своїм нормальним життям, вони повинні боротися за своє право бути частиною світового суспільства”, – каже півзахисник Караваєв.

Це твердження, яке втратить велику частину своєї сили без тріумфу над Шотландією. Дві перемоги та нічийний результат України в трьох нещодавніх благодійних іграх проти клубних команд Німеччини, Італії та Хорватії підвищили впевненість національної збірної. Але, незважаючи на таку вражаючу форму, Петраков каже, що ці матчі не зрівняються з жорсткістю змагань, яких Україна не відчувала з листопада. Гравці Шотландії, навпаки, підходять до завершення своїх внутрішніх сезонів і повинні бути в вищій формі.

“На [Національному стадіоні Шотландії] Хемпден Парк буде неймовірна атмосфера”, — каже Петраков. “Після ракет і бомб ми нічого не боїмося”.

Безумовно, у збірної України буде підтримка від українців та більшості нейтральних фанатів. “В Україні сильний футбол, відомі футболісти, і вони повинні знати, що ми піклуємося про них, пишаємося ними”, – каже Ксенія Нікітіна з Житомира, яка взяла з собою доньку Алісу, 12 років, та сина Мартіна, 4 роки, подивитися тренування в Словенії. “І зараз перемога важлива на всіх фронтах”.

На полі бою українці сподіваються, що мільярди доларів озброєння, надіслані із західних країн, особливо з США, допоможуть змусити росіян відступити. На запитання, чи є у нього послання для американців, Петраков не вагається: “Дуже, дуже велике спасибі”, — каже він. “Виріс і живучи в Радянському Союзі, я ніколи не думав, що люди, яких я вважав нашими братами, з якими я спав і їв у молоді роки, можуть убити нас. А з іншого боку, радянська пропаганда вчила нас, що німці та американці були нашими ворогами. Тому ми дуже-дуже вдячні за вашу підтримку”.

Наскільки вдячний? Якби Україна пройшла кваліфікацію до чемпіонату світу, вона опинилася б у групі B з Англією, Іраном та США, які б змагалися за місце в 1/8 фіналу. Чи є шанс, що Петраков зміг би допомогти своїм американським опонентам, якби, скажімо, українцям знадобилася лише нічия, щоб пройти до наступного етапу? “Якщо ви прийдете до мене, ми знайдемо рішення”, — каже він з усмішкою.

За матеріалами Time