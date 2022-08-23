Україна

"Жовто-чорні" теж вирішили "повстати" проти єдиного телепулу.

Львівський Рух, який вже неодноразово виступав проти єдиного телепулу, вирішив показувати матч проти харківського Металіста на власному каналі в YouTube.

Таким чином, львів'яни можуть поповнити число команд, які порушують умови договору про телепул. Сьогодні подібне сталося зі сторони луганської Зорі у матчі проти Ворскли. Гру показала група компаній 1+1.

"Клубний YouTubе-канал RUH TV покаже першу гру "жовто-чорних" у новому Чемпіонаті. Коментатор зустрічі Рух – Металіст – Віктор Вацко. Пряма трансляція матчу розпочнеться о 15:00.

Окрім цього, поєдинок Руху буде у відкритому доступі на телеканалі НТА та на платформі MEGOGO. До слова, окрім самого матчу, який транслюватиметься в 10 камер, для глядачів клубного YouTubе-каналу також працюватимуть аналітичні студії. У передматчевій програмі, яка стартує за пів години до гри, ви дізнаєтесь останні новини перед поєдинком, а зіркові гості, одним з яких стане Олег Лужний, проаналізують склади команд разом з комантатором матчу. У післяматчевій студії – очікуйте ексклюзивні коментарі гравців та тренерів команд, а також аналіз гри по гарячих слідах" — підсумували "жовто-чорні".

Нагадаємо, заяву щодо бажання транслювати свої матчі на каналах медіагрупи 1+1 зробив СК Дніпро-1.

Зазначимо, що завтрашній суперник Руха — Металіст, також офіційно виступає проти єдиного телепулу, проте команда ще грала номінально домашніх матчів.