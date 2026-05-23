Захисник Металіста 1925 прокоментував підготовку до Вереса.

Харківський Металіст 1925 у заключному турі сезону української Прем’єр-ліги зіграє в гостях проти рівненського Вереса.

Напередодні гри півзахисник "жовто-синіх" Євгеній Павлюк прокоментував готовність власної команди.

"Із хорошими емоціями та з максимальним настроєм та емоціями підходить до останнього матчу в сезоні?. Ми працюємо зараз для того, щоб гарно підготуватись до гри, виходити і перемагати.

Звичайно, п’яте місце нас мотивує, хоча в нас мотивація є на кожну гру. Ми виходимо і намагаємось перемагати в кожному матчі. Тому, як я вже говорив, будемо виходити і з максимальним настроєм працювати на цій грі.

Я вважаю, що потрібно кожен матч перемагати, у нас до цього це не виходило. Але ми будемо намагатись в останньому матчі перемогти, щоб піти у відпустку з хорошим настроєм.

Але це і є футбольне життя, коли вже в кінці чемпіонату ти згадуєш минулі ігри і думаєш, що ти не взяв один заліковий бал чи три. Але ми маємо рухатись тільки вперед. Я вважаю, що ці матчі, у яких ми не перемогли, вони зроблять настільки сильнішими", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що харківський Металіст 1925 наразі йде шостим із 48 заліковими балами в активі.