Італія

Залишилось досягти домовленості поміж клубами.

Міланський Інтер розпочав свою підготовку до літнього трансферного вікна ще за ходом поточного сезону, коли вивчив інформацію щодо центрального захисника фріульського Удінезе Умара Соле й мав перші контакти з його представниками.

26-річний виконавець виступає в Серії A з початку 2025 року, коли в якості вільного агента долучився до лав "б’янконері" на тлі періоду виступів за австрійський РБ Зальцбург.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що останніми днями відбувались активні тристоронні перемовини, і за їхнім підсумком уже наявні конкретні результати.

Гравець задоволений контрактом до 2031 року із зарплатнею в 2,4 млн євро на сезон, який йому запропонували та готовий поставити підпис під угодою.

Тим часом Інтер запропонував Удінезе піврічну оренду з правом викупу з лютого 2027 року, після чого "чорно-білі" взяли час на роздуми.

У цьому сезоні Соле провів 37 матчів, забив три голи та віддав один асист.