Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Баварія — Штутгарт, Getty Images
23 травня 2026, 10:41
У рамках фіналу Кубка Німеччини-2025/26 зустрінуться Баварія й Штутгарт.
Поєдинок відбудеться в суботу, 23 травня, на Олімпіаштадіон у Берліні. Початок — о 21:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.39, тоді як потенційний успіх Штутгарта оцінюється показником 7.31. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.71.
Здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюється в 1.19, а гостями — в 4.92.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Голи Штутгарта: 1", представлений показником 2.52.
Коефіцієнтом 2.09 оцінена ймовірність здійснення асисту Майклом Олісе.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Баварії і тотал менше 5,5". На нього можна поставити з показником 1.75.
Слідкуйте за матчем Баварія — Штутгарт на Football.ua.