Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках фіналу Кубка Німеччини-2025/26 зустрінуться Баварія й Штутгарт.

Поєдинок відбудеться в суботу, 23 травня, на Олімпіаштадіон у Берліні. Початок — о 21:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.39, тоді як потенційний успіх Штутгарта оцінюється показником 7.31. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.71.

Здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюється в 1.19, а гостями — в 4.92.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Голи Штутгарта: 1", представлений показником 2.52.

Коефіцієнтом 2.09 оцінена ймовірність здійснення асисту Майклом Олісе.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Баварії і тотал менше 5,5". На нього можна поставити з показником 1.75.

