Захисник київської Оболоні поділився думками щодо виступів команди в останніх матчах УПЛ

Минулого туру столична Оболонь дещо несподівано перемогла ковалівський Колос (2:0). Ця перемога практично гарантувала пивоварам місце в УПЛ на наступний сезон. Утім, залишається зіграти ще один важливий матч, який може напряму вплинути на долю срібних нагород чемпіонату: у 30-му турі Оболонь прийматиме черкаський ЛНЗ.

Один із творців перемоги над Колосом, 21-річний центральний захисник Олександр Жовтенко в інтерв’ю Football.ua розповів про останні результати команди та налаштування на заключний матч чемпіонату.

– Сашко, минулого туру тобі вдалося відзначитися забитим мʼячем у ворота Колоса. Подія для центрального захисника — непересічна. Як тобі це вдалося?

– Звичайний ігровий момент, забили зі стандарту. Був удар, я першим зреагував на добивання. Добре, що так все склалося і я влучив у ворота.

– Це був твій девʼятий матч в УПЛ цього сезону. Чи звик ти вже до дорослого футболу чи цей процес ще триває? Які відчуття в середині?

– Стовідсотково звик до дорослого футболу. Напевно, ключовим фактором тут стала гра у Першій лізі, де граєш проти дорослих мужиків, там не потрібно і не можна прибрати ноги. Гадаю, саме це і допомогло мені швидше зрозуміти футбол на дорослому рівні.

– У матчі з Колосом, окрім голу, ти ще виконав свою безпосередню роботу — команда відіграла на нуль. Таке вже було у тебе цього сезону, коли команда зіграла внічию 0:0 із Кривбасом. У якому матчі не дати супернику забити було важче?

– Ви правильно сказали: насамперед, треба грати так, щоб не пропустити. Якщо у нас в графі “пропущені” у кожному матчі буде нуль, значить ми вже не програли. Якщо ж говорити про ці два матчі, у яких ми зберегли ворота у недоторканості, то, напевно, з Кривбасом було важче, бо ми більш масовано оборонялися. Добре, що втримали результат 0:0 і не пропустили.

– Ти встиг зіграти по 90 хвилин і проти Шахтаря, і проти Полісся і навіть 86 хвилин відіграв проти Динамо. Які враження залишилися від цих матчів? Який з них сподобався найбільше?

– Напевно, останній матч з Шахтарем сподобався більше. Тому що ми грали у футбол, який подобається нам і нашим вболівальникам. Я вважаю, що показав гідну гру проти чемпіона України. З Динамо теж був цікавий матч, ми першими забили, але втримати і розвинути цей успіх нам не вдалося, тому довелося відійти назад.

– Минулого сезону ти грав за Інгулець, однак врятувати місце в УПЛ команда не змогла. Наскільки цей досвід був болісним для тебе?

– Так, не вдалося залишитися в УПЛ із Інгульцем. Кінець сезону був насиченим, нам трошки десь не пощастило. Але головне тут – зробити конструктивні висновки і правильно застосувати цей досвід у майбутньому.

– Оболонь має три очки переваги над Кудрівкою, яка посідає 13 місце. Знаючи, що команда, скоріше за все, не понизиться в класі, чи відчували ви з партнерами якусь моральну легкість в останніх матчах?

– Ми розуміли, що останні матчі – найважливіші у чемпіонаті. Ми ще не до кінця зберегли прописку, тут інтрига живе до останнього туру. Будемо грати до останньої хвилини і радувати наших вболівальників.

– Іноді Оболонь грає у пʼять захисників. Тобі надійніше грати, коли у тебе не один партнер по центру захисту, а двоє? Чи це не має принципового значення?

– Принципового значення це не має, бо все залежить від того, як грає суперник. Ми намагаємося грати на своїх сильних якостях, а вже тренеру видніше, в якому випадку краще використати схему з п’ятьма захисниками,а в якому задіяти чотирьох гравців в лінії захисту. Якщо ж говорити про особисто мої вподобання, то мені більше подобається грати у схемі із чотирма захисниками.

– В останньому турі ви граєте із ЛНЗ. Так чи інакше, від вас теж якоюсь мірою залежить доля срібних медалей. Тим паче, що черкаська команда минулого туру несподівано програла Кудрівці. Чи є зараз усвідомлення, що ви можете вплинути на історію українського футболу, якщо обіграєте ЛНЗ?

– Дуже цікава буде гра у неділю. Сподіваюся, вболівальники прийдуть і будуть нас підтримувати. Від себе будемо робити все можливе, щоб зробити їх щасливими. Хочеться з гарним настроєм завершити сезон.