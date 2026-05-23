Мадридці готуються до перегляду пропозицій.
Александер Серлот, Getty Images
23 травня 2026, 10:50
Норвезький нападник мадридського Атлетіко Александер Серлот провів черговий результативний сезон із 20 забитими м’ячами та одним асистом у 53 матчах.
Однак із цих поєдинків лише трохи більше ніж в половині випадків 30-річний виконавець виходив на поле із стартових хвилин, і на цьому етапі кар’єри він вважає це не надто високим показником.
Відомо, що ще за ходом кампанії інтерес до Серлота виявляв італійський Мілан, а незадовго до початку літнього трансферного вікна ЗМІ повідомляють, що лише Серією A попит на футболіста не обмежується.
Неназвані клуби англійської Прем’єр-ліги також мали перші контакти з Атлетіко та намагались отримати трансферну інформацію щодо норвежця.