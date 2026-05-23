Іспанія

Мадридці готуються до перегляду пропозицій.

Норвезький нападник мадридського Атлетіко Александер Серлот провів черговий результативний сезон із 20 забитими м’ячами та одним асистом у 53 матчах.

Однак із цих поєдинків лише трохи більше ніж в половині випадків 30-річний виконавець виходив на поле із стартових хвилин, і на цьому етапі кар’єри він вважає це не надто високим показником.

Відомо, що ще за ходом кампанії інтерес до Серлота виявляв італійський Мілан, а незадовго до початку літнього трансферного вікна ЗМІ повідомляють, що лише Серією A попит на футболіста не обмежується.

Неназвані клуби англійської Прем’єр-ліги також мали перші контакти з Атлетіко та намагались отримати трансферну інформацію щодо норвежця.