Україна

Турецький фахівець дав чітку відповідь щодо свого найближчого майбутнього.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран вкотре відповів на запитання про своє майбутнє, а також відреагував на інтерес з боку Бешикташа.

"Побачити власне імʼя навіть на тлі звичайних чуток у заголовках газет поруч із таким іменитим клубом, як Бешикташ, авжеж, честь для мене, справжня гордість.

Водночас маємо неймовірні мрії, досягнення яких ми спільно визначили із керівництвом Шахтаря, тому моє майбутнє доволі чітке", — сказав Туран після останнього матчу "гірників" цього сезону.

Раніше Туран прокоментував чутки про можливий трансфер захисника Динамо.