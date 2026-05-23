Колишній форвард збірної Німеччини повісив бутси на цвях.

Нападник Гурніка Лукаш Подольскі оголосив про завершення професійної кар'єри у віці 40 років. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Також клуб підтвердив, що 40-річний німець із польським корінням став одним із його власників. Останнім матчем Подольскі стане зустріч заключного туру чемпіонату Польщі проти Радом'яка, яка відбудеться сьогодні о 18:30.

Нинішнього сезону Подольскі, який виступає за Гурнік з 2021 року, провів 17 матчів, відігравши на полі 251 хвилину.

До цього Лукаш виступав за Кельн, Баварію, Арсенал, Галатасарай, Віссел Кобе, Антальяспор та Інтер. На його рахунку 717 матчів, 238 голів та 138 асистів за трьох червоних карток.

На клубному рівні Подольскі ставав чемпіоном Бундесліги, а також по одному разу брав Кубок Німеччини, Англії, Туреччини, Польщі та Японії. Двічі він завойовував Суперкубок Туреччини та один раз Англії.

Також Подольскі провів 130 матчів за збірну Німеччини, в яких забив 49 м'ячів та віддав 31 асист. Разом із національною командою він став чемпіоном світу, а також брав срібло та бронзу чемпіонатів Європи.

Перед останнім туром Гурнік набрав 53 очки і посідає друге місце у чемпіонаті Польщі, відстаючи від чемпіона Леха на шість балів. Позаду з однаковою кількістю очок йде Ягеллонія, а ще в одному балі Ракув.