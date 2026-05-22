22 травня 2026, 11:05
Українська асоціація футболу оголосила програму червневих товариських матчів молодіжної збірної України U-21. Команда проведе два контрольні поєдинки на території Словенії.
5 червня українці зустрінуться зі збірною США. Старт матчу запланований на 19:00 за київським часом.
Другий спаринг відбудеться 8 червня — суперником команди стане Японія U-21. Початок гри о 16:00.
Обидва матчі стануть частиною підготовки молодіжної збірної України до майбутніх міжнародних турнірів.