Коуч "гірників" відповів на чутки щодо трансферу захисника Динамо.
Арда Туран, фото ФК Шахтар Донецьк
21 травня 2026, 22:07
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував чутки у ЗМІ щодо можливого трансферу захисника київського Динамо Олександра Караваєва.
"Я переконаний: у Шахтарі дуже добре вибудована ієрархія, клуб славиться тим, що кожен уміє відповідати за свій напрям роботи, тож я цілковито довіряю в цьому питанні Дарійо Срні. Якщо подібні трансфери стануться, я тільки зрадію.
Олександр Караваєв є легендою українського футболу і надзвичайним професіоналом", — сказав Туран.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Колос.