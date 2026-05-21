Україна

Коуч "гірників" відповів на чутки щодо трансферу захисника Динамо.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував чутки у ЗМІ щодо можливого трансферу захисника київського Динамо Олександра Караваєва.

"Я переконаний: у Шахтарі дуже добре вибудована ієрархія, клуб славиться тим, що кожен уміє відповідати за свій напрям роботи, тож я цілковито довіряю в цьому питанні Дарійо Срні. Якщо подібні трансфери стануться, я тільки зрадію.

Олександр Караваєв є легендою українського футболу і надзвичайним професіоналом", — сказав Туран.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Колос.