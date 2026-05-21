Коуч "гірників" поділився своїми думками після гри з Колосом.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував поразку своєї команди у матчі останнього туру УПЛ проти Колоса (0:1).

"Сьогодні на полі відбулися події, варті уваги навіть більше, ніж наша улюблена гра, – це прощання із футболом легенди Тараса Степаненка. Я мав честь бути його тренером певний період і також дуже добре знаю його та можу запевнити, що це дійсно справжня легенда. Він неймовірний і як гравець, і просто як людина. Щиро бажаю успіху йому та його родині. Для всіх нас це дуже чутливий момент. Зичу йому всього найкращого вже в нових починаннях.

Перед матчем я наголосив гравцям лише на тому, наскільки важливо не травмуватися. Дуже приємно й цінно завершити сезон без ушкоджень, тож я сказав їм бути обережними, поберегтися, разом із тим насолодитися улюбленою грою. Не сказав би, що сьогодні настільки важливим був саме ігровий аспект, чесно зізнаюся, я був більше сконцентрований на такому чудовому моменті, про який наголосив, – прощальному поєдинку Тараса Степаненка. Це також наш заключний матч цього сезону, тому навіть не потрібно було додатково налаштовувати футболістів.

Я переконаний, це те, що ми намагаємося робити щодня: використовувати футбол, найперше, як джерело надії, натхнення й підтримки, просто розради в ці непрості для народу України часи. І для нас надважливо, щоб люди відчували радість, емоції, коли мають змогу переглядати наші ігри. Вважаю, це значно важливіше, аніж здобувати титули і трофеї. Тому ще раз дякую за це запитання, сподіваюся, ми є джерелом розради для всієї країни. Досі триває жахлива війна, і я ніколи не дозволю собі, аби світ змирився із цією думкою. Допоки я тут, завжди намагатимуся наголошувати, доносити ідею про те, наскільки неприпустимо, що люди, особливо маленькі діти, щодня гинуть у нашій країні. Тому я буду голосом, який доноситиме світу про неприпустимість подібного сценарію.

Коли та де розпочнеться підготовка до нового сезону? Зберемося на літні тренувальні збори 1 липня. Сподіваюся, усі будуть в оптимальних кондиціях і цілковито в тонусі. Зазвичай я надаю менше часу своїм гравцям на відпочинок, однак ми провели надзвичайно складний сезон і на це заслужили. Фізично вони дійсно втомлені, так само і ментально. Тому цього літа я дам їм трохи більше відпочити, але це ніяк не впливатиме на нашу готовність – ми завжди викладатимемося на максимум.

Єгор Назарина на позиції центрального захисника? Насправді ми від самого початку намагалися використовувати його як на позиції опорника, так і на позиції центрального захисника. Він має, на моє переконання, дуже важливу для сучасного футболу рису, яка виявляється не в багатьох гравців: дуже добре просуває мʼяч із розвороту, з першого прийому, завжди націлений на ворота суперника, де б не знаходився на полі. Це надважливо для нашої команди, яка завжди намагається домінувати на мʼячі. Я радію, що його перформанс в останніх матчах також привернув увагу нового тренера збірної України. Упевнений, у майбутньому Єгор зможе гідно показати себе і в цій ігровій ролі", — наводить слова Турана прес-служба клубу.

