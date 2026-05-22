Юнацька команда "гірників" обіграла Колос та завоювала золоті медалі першості, випередивши київське Динамо.

Шахтар обіграв Колос у домашньому поєдинку в межах заключного туру чемпіонату України U-19.

Завдяки цій перемозі "гірники" зуміли гарантувати собі золоті нагороди турніру. Донецька команда набрала 79 очок і на три пункти випередила свого головного конкурента — київське Динамо, яке фінішувало з 76 балами у своєму активі.

На третьому місці розташувався Верес із 56 очками.

Щасливе, Арсенал-Арена1:0 Цуканов (9), 2:0 Цуканов (66)Бундаш (19, штанга)Баглай, Решетніков (Шелекета, 89), Гарабажій, Оніщук, Калюжний, Бундаш (к), Балакай (Давиденко, 62), Стрільчук (Вергун, 80), Цуканов, Зубрій (Петрук, 62), Канте (Чорненький, 80).