Футболіст національної збірної Венесуели Глейкер Мендоза став гравцем Шахтаря. Півзахисник перейшов до гірників з Кривбаса. Клуби досягли відповідної угоди, а контракт гравця з Шахтарем розрахований до 30 червня 2031 року.

Глейкер Мендоза є вихованцем венесуельської Ангостури з міста Сьюдад-Болівар, за першу команду якої дебютував у 2023 році. Загалом він провів 26 матчів, у яких забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі.

У 2024 році на правах оренди виступав за Депортіво Тачира, де зіграв 30 матчів, відзначився 4 голами та 4 асистами. Разом із командою став чемпіоном Венесуели 2024 року.

У лютому 2025 року Мендоза приєднався до Кривбаса. За півтора сезону в українському клубі він провів 33 матчі, забив 12 голів і віддав 12 результативних передач.

18 січня 2025 року футболіст дебютував за національну збірну Венесуели. Станом на сьогодні він провів 7 матчів у складі національної команди.