Україна

Стартовий вікенд чемпіонату України з футболу продемонстрував небувалий інтерес аудиторії, перевершивши показники минулого сезону майже на 40%.

Стартовий тур Української Прем’єр-Ліги сезону 2026/27 встановив новий рекорд зацікавленості серед уболівальників. Трансляції на платформах OTT та IPTV продемонстрували надзвичайно високі показники переглядів, підтвердивши стрімке зростання інтересу до національного чемпіонату.

За даними аналітичної компанії BigData ua, загальна кількість глядачів, які стежили за поєдинками 1-го туру, досягла позначки в 1,8 мільйона. Це вражаючий результат, який одразу на 38,5% перевищує аудиторію стартового туру попереднього сезону.

Топ-3 найпопулярніших матчі туру:

Шахтар — Кудрівка (5:1): абсолютний лідер вікенду. За перебігом подій на полі спостерігали понад 444 тисячі телеглядачів.

Чорноморець — Полісся (1:2): домашній поєдинок одеситів зібрав біля екранів солідну аудиторію у 276 тисяч уболівальників.

Харків — Верес (1:0): це протистояння привернуло увагу 235 тисяч поціновувачів футболу.

Варто відзначити, що рекордні показники переглядів були зафіксовані навіть за умови неповного ігрового розкладу. У рамках стартового вікенду команди зіграли лише сім із восьми запланованих матчів. Поєдинок між київським Динамо та столичним Лівим Берегом був офіційно перенесений — ці команди зустрінуться на футбольному полі 2 грудня.