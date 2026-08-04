Україна

Коуч Епіцентра поділився своїми думками після гри з "пивоварами".

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти Оболоні (3:0).

"Була дуже важка гра. Дуже велика спека була, хлопці, особливо в першому таймі, не могли не могли підлаштуватися. І ми, і Оболонь грали дуже обережно в першому таймі. В нас був один гольовий момент, в Оболоні був гольовий момент.

Як часто буває, долю матчу вирішує мікроепізод – і він стався, коли призначили стовідсотковий пенальті. Коли ми забили перший м’яч, ми розкріпостилися, почали грати впевненіше. Другий м’яч забили дуже чудовий, яка хороша комбінація була. Потім третій, могли ще забити.

Я дуже вдячний хлопцям, що вони сьогодні зіграли для вболівальників. Чому – тому що минулого року ми грали, можна вважати, всі матчі на виїзді – в Тернополі і на стадіоні Лівий Берег. І ми нарешті повернулися в свою домівку та влаштували таке свято для вболівальників, тому що ми перед ними в боргу були трошки.

Чому в боргу? Тому, що ми не могли їм віддячити. Вони весь сезон нас підтримували, куди б ми не їхали, навіть коли був далекий виїзд у Кривий Ріг. Як би нам далеко не потрібно було їхати, з нами завжди були 10-20-30 вболівальників. Неможливо на це дивитися спокійно, коли ти з тої сторони трибуни нашу лаву запасних перенесли навмисно, щоб не загороджували вболівальників. Бачите, був повний стадіон. Я можу собі можу уявити, що буде в наступному матчі проти Шахтаря. Тут люди чекали футбол, люблять цей футбол. Я ж кажу, що ми будемо намагатися приносити їм свято.

У Сидуна не все виходило, але я йому дуже вдячний за те, що він у цьому ключовому моменті матчу взяв участь, добіг до кінця. Я вам скажу, що 80 відсотків футболістів не бігли б на цей м’яч. Вадим був на п'ять метрів позаду суперника, але не вимкнувся – тому що ми наголошували в перерві, що кожен мікроепізод треба догравати до кінця, навіть якщо здається, що він уже програний. Я дуже вдячний за це", — наводить слова Нагорняка УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Епіцентр – Оболонь.