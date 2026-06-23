Україна

Віталій Роман, Андрій Кітела та Таллес Бренер продовжать кар'єру у Черкасах.

Черкаський ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів із трьома колишніми гравцями львівського Руху.

Склад команди Віталія Пономарьова поповнили захисники Віталій Роман та Андрій Кітела, а також півзахисник Таллес Бренер.

Деталі угод не розголошуються, але перед цим усі троє гравців отримали статус вільних агентів.

Минулого сезону Роман провів 21 матч, у яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти. На рахунку Кітели 24 матчі та три асисти. Таллес відіграв 14 зустрічей, у яких забив один м'яч та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ попрощався з Танковським та Подоляком.