Ліга конференцій

Черкаський клуб отримав опонента у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій за підсумками жеребкування у Ньйоні.

За результатами жеребкування, яке відбулося 17 червня у швейцарському Ньйоні, українська команда зіграє проти бельгійського Гента.

Для черкаського колективу це буде дебютна поява на міжнародній арені. Матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій заплановані на 23 та 30 липня.

Раніше повідомлялося, що ПАОК — потенційний суперник Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги Європи.