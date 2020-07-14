Украина: Первая лига

Система видеоповторов появится и во втором по силе дивизионе.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко объявил, что со следующего тура в Первой лиге будут использовать систему VAR.

"Новое футбольное достижения Украины! ФИФА поддержала мою инициативу и дала согласие на использование VAR в матчах Первой лиги уже со следующего тура. Это очень важное решение, учитывая бешеную конкуренцию, которая сейчас идет в Первой лиге за выход в УПЛ. Аж восемь команд борются за первые места! Поэтому цена ошибки, в том числе и судейской, очень велика. VAR поможет минимизировать вероятность их допущения. Спасибо за это Комитету арбитров во главе с Лучано Лучи и коллегам из ФИФА!", — написал Андрей Павелко в своем Facebook-аккаунте.

Напомним, что ранее глава наблюдательного совета Металлиста-1925 Сергей Стороженко заявил, что клуб намерен обратиться к главе УАФ Андрею Павелко касательно работы арбитра на матче Первой лиге против Миная (0:1).