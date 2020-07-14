Украина: Первая лига

Металлист-1925 недоволен решениями арбитра в прошедшем матче.

Глава наблюдательного совета Металлиста-1925 Сергей Стороженко заявил, что клуб намерен обратиться к главе УАФ Андрею Павелко касательно работы арбитра на матче Первой лиге против Миная (0:1).

"Могу подтвердить, что мы в КДК обращаться не будем. Мы полностью осознаем, что это безрезультатный шаг. Было два подряд нарушения правил и даже устного предупреждения не было".

"Мы обратимся к Павелко. Если не получим ответа от него, то задействуем международную экспертизу по этим вопросам. Мы хотим, чтобы нам сказали, можно ли так играть в футбол, как было с Минаем", — сказал Стороженко в эфире телеканалов Футбол.

Ранее свое мнение о скандальном судействе в поединке высказал главный тренер Миная Василий Кобин.