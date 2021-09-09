Украина: Первая лига

Киевляне требуют разъяснения по поводу всех моментов, которые они считают спорными в поединке с лидером Первой лиги.

В последнее время в Первой лиге стало правилом делать виноватыми в поражениях от Металлиста арбитров. Лишь немногие, как, например, тренер ВПК-Агро не боятся признаться, что харьковчане действительно сильнее соперников.

Оболонь же уже во второй раз обращается в Комитет арбитров и УАФ с требованием разъяснить моменты, которые клуб считает спорными, несмотря на уже полученный ответ.

В первый раз Оболонь заявила об "изнасиловании", чем вызвала недоумение директора Металлиста. Правда, сниматься с соревнований не стала, как это угрожал первый "пострадавший", Альянс.

В чем заключаются претензии вы можете посмотреть в видео, подготовленные киевским клубом:

Будет ли еще один ответ от комитета арбитров — узнаем совсем скоро.