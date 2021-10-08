Украина: Первая лига

Защитник харьковчан поделился своими мыслями после игры с Горняком-Спорт.

Защитник харьковского Металлиста Богдан Порох прокомментировал ничейный результат в поединке двенадцатого тура Первой лиги Украины против Горняка-Спорт (1:1).

"Честно говоря, так сразу и не скажешь, чего нам не хватило для победы. Их команда очень хорошо сыграла, за каждый мяч грызлись, боролись, реально бойцовская команда, молодые пацаны вышли доказывать. Ну, а мы свои моменты упустили, плюс сыграл роль фактор поля. Играть было очень тяжко, Горняк-Спорт — молодцы.

Оборонная игра Горняка-Спорт? Очень тяжело. На таком поле и против четырех защитников будет сложно, а когда шесть, которые еще и садятся — тем более. Только навалом можно победить. В первом тайме этого делать не хотелось, перешли к такому сценарию уже во втором. В итоге забили, надо было забивать и второй, но мы этого сделать не смогли.

Атмосфера в раздевалке после игры? В раздевалке стояла тишина, все сами все понимают. Будем готовиться на Кремень, нужно реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой", — приводит слова Пороха пресс-служба харьковчан.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Горняк-Спорт — Металлист.