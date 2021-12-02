Украина: Первая лига

Вице-президент Металлиста рассказал о планах клуба на будущее.

Харьковский Металлист завершил осеннюю часть чемпионата Первой Лиги Украины на первом месте, оторвавшись от ближайшего преследователя на 11 очков.

Вице-президент харьковчан Евгений Красников рассказал о дальнейших планах клуба, в том числе и о возможных трансферах.

"Пора думать о Премьер-Лиге. Если мы сейчас кого-то и пригласим в команду, то это уже под УПЛ. В том числе легионера, ведь ему потребуется время на адаптацию.

Кроме этого, мы планируем усиливаться и украинскими футболистами, ведь это тоже очень важно. К тому же, у нас есть еще Кубок. Думаю, несколько трансферов все же стоит зимой ожидать", — рассказал функционер в эфире Футбол NEWS.

Ранее итог под осенней частью чемпионата подвел главный тренер Металлиста Александр Кучер.